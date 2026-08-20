La asociación CIRIANA acusa a EMASA de mala gestión en los vertidos que han obligado a cerrar las playas de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha reabierto este miércoles al baño las playas de Guadalmar, Sacaba, La Misericordia y San Andrés, las últimas cuatro que permanecían cerradas tras los vertidos provocados por la tormenta del pasado 15 de agosto. Según el comunicado municipal, los análisis realizados el martes por Emasa confirman que el agua ha vuelto a ser apta para el baño, tras contar con la autorización de la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía. Con esta reapertura, y tras la de El Palo y Campo de Golf-San Julián el día anterior, las seis playas afectadas por la contaminación quedan ya libres de bandera roja.

El episodio, sin embargo, ha reabierto la polémica en torno a la gestión municipal del saneamiento. La asociación ecologista CIRIANA (Asociación para la Preservación de la Naturaleza y la Cultura) sostiene que ya advirtió al Ayuntamiento de este riesgo hace casi dos años, en un escrito presentado el 8 de noviembre de 2024, poco después de la DANA, en el que alertaba sobre el peligro de contaminación de las aguas en la zona de Guadalmar.

Un escrito de 2024 centrado en la Academia del Málaga CF

Según explica la asociación, aquel escrito se presentó a raíz de las obras de la Academia de fútbol del Málaga CF en los terrenos de la playa del Arraijanal, una zona que el Ministerio para la Transición Ecológica había declarado en grave riesgo de regresión marina. CIRIANA afirma que, invocando el peligro para los futuros usuarios de las instalaciones y para los más de 4.000 vecinos de Guadalmar, pidió entonces la extinción de la concesión de los terrenos al club y su traslado a una ubicación "mayor y más segura".

El colectivo basa esta petición en lo que considera un incumplimiento del pliego de condiciones de la concesión, que exigía el pleno sometimiento a la legislación urbanística vigente. Entre esos incumplimientos, según la asociación, se encontraba el traslado de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Guadalmar, una obra valorada en 14.304.252,51 euros que, de acuerdo con el Plan de Sistema General SGIT-BM2 "Parque de Arraijanal" (probado definitivamente el 30 de abril de 2015), debía ejecutarse para retirar de la playa la antigua estación de impulsión y construir una nueva en un emplazamiento más seguro.

El ayuntamiento de la capital cerró la playa de Guadalmar por vertidos de aguas fecales / Álex Zea

Un recurso desestimado y ahora en apelación

Ante lo que considera inacción por parte del Ayuntamiento, CIRIANA recurrió por vía contencioso-administrativa. El Tribunal de Instancia de Málaga, sección de lo contencioso-administrativo, ha desestimado ese recurso en una sentencia que la asociación asegura haber recurrido ya en apelación. Según CIRIANA, la propia resolución judicial reconoce como cierta la falta de ejecución de la nueva estación de bombeo, aunque considera que ese requisito constituye únicamente una carga urbanística, sin extraer de ello mayores consecuencias.

La asociación relaciona ahora este historial con lo ocurrido este mes: sostiene que la antigua EBAR de Guadalmar ha resultado destruida por el oleaje y las inclemencias meteorológicas, un escenario que asegura haber anticipado, y que atribuye a este hecho -y no únicamente a los alivios de la red de saneamiento por la lluvia- la contaminación fecal detectada en las aguas del litoral malagueño en los últimos días.

Una versión distinta a la del Ayuntamiento

Esta lectura de los hechos contrasta con la explicación ofrecida por el Ayuntamiento, que atribuye los vertidos al funcionamiento habitual de la red de saneamiento unitaria ante lluvias intensas y concentradas, como reiteró la concejala de Sostenibilidad, Penélope Gómez, y como recoge también el comunicado municipal de este miércoles. CIRIANA, por su parte, sostiene que la verdadera causa de lo sucedido no son los alivios por la tormenta, sino lo que considera una mala gestión de las aguas residuales por parte del Ayuntamiento y de Emasa, una circunstancia que asegura llevar denunciando desde hace años sin obtener respuesta municipal.