El Corte Inglés arranca la Vuelta al Cole con bonificaciones del 10% y nuevos servicios para las familias

El Corte Inglés ha puesto en marcha su campaña de Vuelta al Cole 2026, una acción que este año combina promociones para las familias con distintos servicios destinados a agilizar las compras antes del comienzo del curso. La compañía acompaña la campaña con un nuevo anuncio inspirado en ‘All You Need Is Love’, uno de los temas más conocidos de The Beatles.

El spot, estrenado este miércoles en televisión, gira alrededor de los pequeños gestos de cariño que acompañan el regreso a las aulas, desde la relación entre padres e hijos hasta la complicidad con profesores y compañeros. El anuncio ha sido rodado en distintos colegios y localizaciones de la Comunidad de Madrid y ha contado con la productora Roma.

Bonificación del 10% en las compras de Vuelta al Cole

Uno de los principales reclamos de la campaña es una bonificación del 10% del importe de las compras realizadas en determinadas categorías vinculadas al inicio del curso, entre ellas papelería y libros de texto, uniformes, calzado infantil y mochilas.

El importe acumulado podrá canjearse hasta el 11 de octubre en compras superiores a 30 euros en departamentos como papelería, mochilas, electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, accesorios, zapatería, belleza, hogar o juguetes. En alimentación, el canje estará disponible para compras superiores a 60 euros, de acuerdo con las condiciones establecidas por la compañía.

Viajes El Corte Inglés también se suma a la campaña con un sorteo de un viaje a Disneyland Paris entre los clientes que realicen compras superiores a 30 euros dentro de las categorías incluidas en la promoción.

Cita previa para uniformes y forrado de libros

Más allá de los descuentos, El Corte Inglés refuerza varios servicios para tratar de reducir esperas durante unas semanas de elevada demanda. Entre ellos figura la cita previa para la compra de uniformes, que puede solicitarse tanto a través de la web como de la aplicación de la compañía. Las prendas de uniformidad incluyen además composturas gratuitas.

También se mantiene el servicio de forrado de libros de texto, que puede contratarse al efectuar la reserva. El precio es de 1,50 euros por ejemplar, mientras que el forrado de entre seis y quince libros tiene un coste conjunto de 7,95 euros.

La campaña incorpora igualmente la Línea Anticipo Vuelta al Cole, que permite financiar las compras escolares sin intereses, así como un 10% de descuento adicional para familias numerosas en moda infantil y uniformidad, sujeto a las condiciones de acreditación establecidas por El Corte Inglés.

Compra online, recogida en tienda y Click&Car

La compañía ha reforzado asimismo las opciones de entrega y recogida. El servicio Entrega en el día permite recibir determinados pedidos en un plazo de dos horas o elegir otro momento para la entrega, mientras que la recogida en tienda continúa siendo gratuita.

También gana protagonismo Click&Car, con el que los clientes pueden realizar el pedido por internet y recogerlo posteriormente en el aparcamiento del centro elegido. El sistema admite productos de distintas categorías dentro de un mismo pedido, incluida alimentación.

Para quienes prefieran hacer las compras presencialmente, El Corte Inglés mantiene su servicio Carta de Compra, pensado para seleccionar productos en diferentes departamentos y recogerlos y pagarlos posteriormente en un único punto.

Moda, papelería, deporte y calzado concentran las promociones

La propuesta comercial de esta Vuelta al Cole se extiende a moda infantil, papelería, material deportivo y calzado escolar, con promociones y descuentos en distintas marcas.

En papelería se incluyen ofertas en material de escritura, cuadernos, mochilas, estuches y agendas, mientras que en deportes la campaña incorpora prendas y calzado infantil de firmas como Adidas, Puma, Under Armour, Reebok y Boomerang.

La oferta se completa con uniformes, prendas infantiles y una selección de calzado colegial, uno de los apartados que tradicionalmente concentra buena parte de las compras familiares en las semanas previas al inicio de las clases.