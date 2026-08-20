Los Delfines Bocatería: el sabor de Málaga que une tradición, fútbol y Semana Santa

En Málaga hay establecimientos que trascienden el paso del tiempo porque forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. Los Delfines Bocatería es uno de ellos. Durante décadas, sus camperos han acompañado a miles de malagueños, convirtiéndose en un referente gastronómico donde la calidad, el trato cercano y el sabor de siempre han sido sus principales señas de identidad.

En 2022, la llegada del empresario malagueño Francisco Arcas y de su mujer, Sandra Ruiz, marcó el inicio de una nueva etapa. Con el máximo respeto por la historia de la marca, asumieron el reto de impulsar su crecimiento sin perder la esencia que la convirtió en un icono de la gastronomía malagueña. Su objetivo era claro: hacer de Los Delfines una marca aún más fuerte, moderna y preparada para el futuro, manteniendo intactos los valores que siempre la han distinguido.

Ese trabajo ha supuesto un auténtico punto de inflexión. La renovación de la imagen, la mejora continua del servicio, la ampliación de la oferta gastronómica y una gestión enfocada en la excelencia han permitido consolidar un proyecto empresarial que no ha dejado de crecer. Hoy, Los Delfines cuenta con tres establecimientos en funcionamiento y ya trabaja con la mirada puesta en la apertura de un cuarto local, un crecimiento que refleja la confianza de sus clientes y el éxito de un modelo basado en la calidad, la cercanía y la pasión por el trabajo bien hecho.

Los camperos de Los delfines están elaborados con productos de la mejor calidad / La Opinión

El alioli como seña de identidad

Cada campero, cada hamburguesa y cada receta mantienen el sabor que siempre ha caracterizado a la casa. Pan recién horneado, ingredientes seleccionados y un alioli que se ha convertido en una auténtica seña de identidad siguen siendo la base de una carta que combina tradición e innovación para satisfacer a todo tipo de públicos.

Pero si hay algo que diferencia a Los Delfines es su profundo sentimiento de pertenencia a Málaga. La marca no entiende su crecimiento sin devolver a la ciudad parte de todo lo que recibe. Ese compromiso se refleja en su apoyo constante a iniciativas sociales, culturales y deportivas que representan el orgullo de ser malagueño.

Entre ellas destaca su estrecha vinculación con el Málaga CF, una entidad con la que comparte valores como el esfuerzo, la superación y el sentimiento de pertenencia. Los Delfines respalda al club y a su afición porque entiende que el Málaga es mucho más que un equipo de fútbol: es un símbolo que une a toda una ciudad.

Bocatería Los Delfines: un compromiso cada vez más fuerte con la ciudad de Málaga / La Opinión

Ese compromiso con Málaga alcanza una dimensión muy especial en la Semana Santa, una de las expresiones culturales, religiosas y sociales más importantes de la ciudad. La vinculación de Francisco Arcas y de todo el equipo de Los Delfines con el mundo cofrade forma parte de su propia identidad. La empresa colabora con distintas hermandades, participa en iniciativas solidarias y apoya proyectos que contribuyen a mantener vivo un legado que pasa de generación en generación.

Entender Málaga

Para la familia Arcas, la Semana Santa no es solo una celebración anual, sino una forma de entender Málaga. Los valores que representan las cofradías —compromiso, esfuerzo, respeto, tradición y trabajo en equipo— son también los que inspiran el día a día de Los Delfines. Esa implicación se vive durante todo el año y forma parte de la filosofía de una empresa que ha decidido crecer sin perder nunca sus raíces.

Porque Los Delfines no solo quiere ser reconocido por sus camperos. Quiere ser reconocido como una empresa comprometida con su tierra, con sus costumbres y con las personas que hacen grande a Málaga. Una marca cercana que participa activamente en la vida de la ciudad y que entiende que el éxito empresarial solo tiene sentido cuando se comparte con el entorno.

El respaldo popular hace que la expansión de Bocatería Los Delfines por la ciudad sea ya un hecho / La Opinión

La evolución de la marca también ha sido reconocida por miles de clientes que siguen confiando cada día en Los Delfines. Ese respaldo ha impulsado nuevos proyectos y una expansión que continúa avanzando con paso firme. Tres establecimientos ya son una realidad y el cuarto se encuentra en el horizonte, demostrando que el mejor momento de la compañía está todavía por llegar.

Más que una bocatería, Los Delfines representa una forma de entender la hostelería y de vivir Málaga. Tradición, calidad, cercanía, compromiso y pasión por la ciudad se unen en un proyecto que continúa creciendo sin olvidar nunca de dónde viene.

Porque hay sabores que nunca pasan de moda y empresas que terminan formando parte del corazón de una ciudad. Los Delfines Bocatería es, hoy más que nunca, un orgullo para Málaga.

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