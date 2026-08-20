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Acogida de menores

En la Feria de Málaga también se puede cambiar la vida de un menor: Hogar Abierto busca a 60 familias de acogida

La asociación realiza una campaña a través de los tradicionales abanicos de feria para acercar a la ciudadanía el acogimiento y la adopción ante la necesidad urgente de nuevas familias

Una familia pasea por la Feria de Málaga en 2023

Una familia pasea por la Feria de Málaga en 2023 / Gegorio Marrero

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Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

En plena Feria de Málaga, entre abanicos, música y encuentros, aparece un mensaje diferente. Uno que invita a detenerse un momento y pensar en quienes no están celebrando estos días desde un hogar estable. Es entonces cuando las palabras «acoge» y «adopta» cobran sentido. La Fundación Hogar Abierto lleva a la Feria de Málaga una narrativa que puede cambiar la vida de entre 50 y 60 menores. Porque sí, hay niños y niñas en la provincia que también quieren disfrutar de la mano de sus padres de las atracciones instaladas en el Real Cortijo de Torres.

La Feria de Málaga se convierte estos días en escenario perfecto para lanzar un mensaje que busca ir más allá de la celebración. «Acoge» y «adopta» son algo más que dos palabras que llegan a las calles y al recinto ferial. Reflejan una necesidad. La campaña que lanza Hogar Abierto utiliza los tradicionales abanicos de feria diseñados para sensibilizar sobre una realidad que continúa necesitando una respuesta de la sociedad: la necesidad de familias para niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección.

Hogar Abierto aprovecha uno de los elementos más característicos del verano malagueño para acercar a miles de personas dos medidas de protección a la infancia que pueden transformar vidas, pues entre 50 y 60 menores necesitan ser acogidos por una familia ajena. La situación pone de manifiesto la necesidad urgente de incrementar el número de familias disponibles para el acogimiento familiar.

En los abanicos también se puede leer la información de contacto de la fundación para aquellas personas que quieran conocer más sobre estas opciones de acogida o adopción y descubrir cómo pueden contribuir a ofrecer un entorno familiar a estos menores.

Todos los niños y niñas tienen derecho a disfrutar de la Feria de Málaga

Tal y como explican desde la Fundación, "la elección de la Feria de Málaga como escenario de la campaña permite situar la protección a la infancia en un espacio cotidiano, cercano y multitudinario", pues entienden que cada abanico se convierte en "un pequeño soporte de sensibilización que puede pasar de mano en mano y llevar el mensaje hasta nuevos hogares".

El acogimiento familiar ofrece a niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo una medida de protección la posibilidad de vivir y crecer en un entorno familiar que les proporcione cuidado, estabilidad, afecto y seguridad. Existen diferentes modalidades de acogimiento, adaptadas a las necesidades y circunstancias de cada menor.

La necesidad de familias no se limita a una determinada edad. Aunque cada situación es diferente, existen niños, niñas y adolescentes con distintas edades y circunstancias personales que necesitan encontrar una familia que pueda ofrecerles un entorno estable y protector.

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La adopción, por otro lado, constituye una medida de protección que proporciona a niños y niñas la posibilidad de integrarse de forma estable y permanente en una nueva familia, siempre atendiendo al interés superior de la infancia y conforme a los procedimientos establecidos por la Administración competente. "La campaña pretende acercar la realidad de estos menores a la ciudadanía y favorecer así que más personas conozcan las posibilidades existentes y puedan informarse, sin compromiso, sobre los requisitos y el proceso para convertirse en familia acogedora o adoptiva".

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