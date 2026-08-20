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Hallan muerto a un ciclista de 72 años en una carretera de Málaga

Los efectivos desplazados al lugar solo han podido certificar el fallecimiento del ciclista, cuyas circunstancias se desconocen por el momento

Imagen de recurso de una sala del 112 Andalucía.

Imagen de recurso de una sala del 112 Andalucía. / JUNTA DE ANDALUCÍA

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La Opinión

Málaga

Un ciclista de 72 años ha sido hallado fallecido este jueves en la carretera A-7058 a su paso por el término municipal de Málaga, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 ha recibido alrededor de las 9:20 horas una llamada en la que se alertaba de la presencia de un ciclista caído en el kilómetro 6 de la citada vía.

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El centro coordinador ha alertado a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios, pero los efectivos desplazados al lugar solo han podido certificar el fallecimiento del ciclista, cuyas circunstancias se desconocen por el momento.

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