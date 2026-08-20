Hallan muerto a un ciclista de 72 años en una carretera de Málaga

Un ciclista de 72 años ha sido hallado fallecido este jueves en la carretera A-7058 a su paso por el término municipal de Málaga, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 ha recibido alrededor de las 9:20 horas una llamada en la que se alertaba de la presencia de un ciclista caído en el kilómetro 6 de la citada vía.

El centro coordinador ha alertado a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios, pero los efectivos desplazados al lugar solo han podido certificar el fallecimiento del ciclista, cuyas circunstancias se desconocen por el momento.