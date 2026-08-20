Intoxicaciones etílicas, agresiones y fracturas: la otra cara de la Feria de Málaga

La Feria de Málaga es una de las semanas más esperadas del año. Para muchos, son días de música, celebración y vacaciones. Para los profesionales sanitarios, sin embargo, supone una mayor carga de trabajo. Las intoxicaciones etílicas, agresiones por arma blanca, fracturas y traumatismos se encuentran entre los principales motivos que elevan la presión asistencial durante estos días en los servicios de Urgencias.

“En verano siempre tenemos un incremento de asistencia, pero, además, durante la semana de Feria hay un mayor pico de atención”, explica Begoña Mora Ordóñez, responsable actual del servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.

Como centro de referencia para el recinto ferial Cortijo de Torres, el Clínico es el encargado de asumir las necesidades asistenciales que surgen durante este evento multitudinario que atrae tanto a malagueños como a personas de fuera de la provincia

Los datos reflejan este incremento de la demanda. Durante el primer fin de semana de Feria, el servicio atendió una media de 450 urgencias diarias, frente a las 400 que suelen registrar habitualmente. Pero el dato más llamativo llegó el lunes 17 de agosto: 619 pacientes pasaron por Urgencias en un solo día. “Creo que hemos hecho récord”, apunta Mora.

Las intoxicaciones etílicas se multiplican durante la Feria

La llegada de pacientes se mantiene durante todo el día. Sin embargo, a medida que avanza la tarde y llega la noche cambian también los motivos de consulta. Es entonces cuando adquieren mayor protagonismo las intoxicaciones etílicas y las agresiones, muchas de ellas relacionadas con el consumo de alcohol.

“Al final, el alcohol hace también que se produzcan más agresiones”, explica la responsable de Urgencias, que señala que sobre las siete u ocho de la tarde suele producirse un pico de afluencia.

Ambiente del Real del Cortijo de Torres la primera noche de la Feria de Málaga de 2025 / Eduardo Nieto

El perfil de los pacientes que llegan con intoxicaciones por alcohol es principalmente el de jóvenes y adultos de mediana edad. En la mayoría de los casos se trata de cuadros leves que, tras un periodo de observación, pueden regresar a casa.

Consecuencias del consumo excesivo de alcohol

Los pacientes suelen llegar con vómitos repetidos y alteraciones del nivel de conciencia. Pero el consumo excesivo de alcohol también puede desencadenar complicaciones más graves. La pérdida de conciencia aumenta el riesgo de broncoaspiraciones y, además, la disminución de las capacidades puede favorecer las caídas, que pueden acabar en fracturas de los miembros o incluso traumatismos craneoencefálicos que requieren vigilancia hospitalaria.

En los casos más graves, una intoxicación puede llegar a provocar un coma etílico y poner en riesgo la vida del paciente, aunque la responsable del servicio señala que no han tenido ningún caso de este tipo durante la Feria.

Navajazos, botellazos y peleas llegan a las Urgencias del Clínico

Las intoxicaciones no son la única consecuencia de las noches de Feria. Las lesiones por arma blanca y cortes por botellazos también están llegando a las Urgencias del Clínico. “Nos han venido ya gente que, a lo mejor, le han agredido con navaja”, explica Mora, que destaca que también han atendido a varias personas con heridas provocadas por botellas y cristales.

2º Día Ambiente Centro Feria de Málaga. / Gregorio Marrero

A estas lesiones se suman las agresiones físicas derivadas de peleas, que también se incrementan durante estos días. En muchos casos, los pacientes presentan además signos de haber consumido alcohol. “Cuando llegan también se les ve que están bajo los efectos del alcohol”, indica la profesional, que acumula más veinte años de experiencia en Urgencias.

Fracturas de muñeca, hombro y tobillo entre las lesiones más frecuentes

Los traumatismos, en su mayoría leves, son también uno de los principales motivos de visita a las Urgencias del Hospital Clínico, aunque no siempre relacionados con el consumo de alcohol. Las caídas y tropiezos pueden acabar en fracturas de muñeca ―por apoyar las manos al caer―, de hombro o de húmero, además de torceduras de tobillo y esguinces. “La puerta de trauma la tenemos también bastante saturada”, reconoce la responsable de Urgencias.

El ritmo de trabajo durante estos días, según la profesional, es constante y agotador. A la “elevada presión asistencial” que asume el servicio durante todo el año se suma ahora el incremento de demanda por el periodo vacacional y la Feria, sin que este año haya sido posible realizar un refuerzo extraordinario de personal.

Consejos para disfrutar de la Feria de manera segura

Por ello, la responsable de Urgencias pone en valor el trabajo y esfuerzo de todo el equipo sanitario y no sanitario ―médicos, enfermeros, celadores y personal administrativo― que sostiene la atención durante estos días de elevada demanda.

Ante los días de fiesta que todavía quedan por delante, el consejo de los profesionales es sencillo: moderación y precaución. Mora recomienda evitar el consumo excesivo de alcohol, no mezclarlo con medicamentos ni con otras drogas y, especialmente, no conducir después de haber bebido o consumido sustancias. También aconseja evitar situaciones de riesgo y utilizar los recursos sanitarios de forma consciente.