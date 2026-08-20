Málaga participa en el ensayo internacional sobre la primera vacuna personalizada contra el melanoma: aporta un tercio de los pacientes

Málaga ocupa un lugar destacado en el ensayo internacional que estudia la primera vacuna personalizada contra el melanoma y del que las farmacéuticas Moderna y MSD han anunciado esta semana resultados positivos en la fase final del mismo. El Hospital Regional Universitario ha sido el centro español que más pacientes ha evaluado para participar en el estudio.

Según ha informado este jueves la Junta de Andalucía, solo seis hospitales españoles han participado en este ensayo clínico internacional fase 3, que estudia una vacuna individualizada de ARN mensajero para reducir el riesgo de recaída en pacientes con melanoma de alto riesgo que han sido intervenidos quirúrgicamente.

En total, 71 pacientes fueron evaluados inicialmente en España para su posible inclusión y 24 de ellos correspondían al Hospital Regional de Málaga, es decir, cerca del 34% del total nacional. Se trata de la cifra más elevada entre los seis centros españoles participantes.

15 pacientes de Málaga participan en el ensayo internacional

Finalmente, según ha detallado la Junta, 15 pacientes del hospital malagueño han podido ser incluidos en el ensayo y beneficiarse de esta vacuna. El estudio se ha desarrollado en el centro hospitalario con la participación de IBIMA Plataforma BIONAND.

“Haber evaluado a 24 pacientes, cerca de un tercio de los estudiados inicialmente en España, refleja la capacidad del Hospital Regional y de IBIMA para participar en ensayos internacionales de alta complejidad y acercar la innovación terapéutica a nuestros pacientes”, ha destacado Miguel Berciano, oncólogo médico, investigador de IBIMA Plataforma BIONAND y coordinador del ensayo en el Hospital Regional.

Una vacuna frente al melanoma: Moderna y MSD anuncian resultados positivos

Las compañías promotoras, Moderna y MSD, han anunciado resultados positivos de esta fase final del estudio, que compara el tratamiento habitual con inmunoterapia frente a una nueva estrategia que añade a ese mismo tratamiento una vacuna de ARN mensajero diseñada específicamente para cada paciente.

Según la información comunicada, el ensayo ha alcanzado sus principales objetivos, con resultados “estadísticamente significativos” y “clínicamente relevantes” en la reducción del riesgo de recaída y de aparición de metástasis a distancia.

Una vacuna personalizada para cada paciente con melanoma

Una de las principales novedades de esta estrategia es precisamente su carácter personalizado. No existe una misma vacuna para todos los pacientes, sino que cada una se fabrica de forma individual para cada paciente.

Utiliza tecnología de ARN mensajero, la misma plataforma empleada en algunas de las vacunas frente a la COVID-19, aunque con una diferencia fundamental: en este caso no existe una vacuna común para todos los pacientes, sino que cada una se diseña a partir de las características de su propio tumor.

Fachada del Hospital Regional Universitario de Málaga. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Así se fabrica una vacuna contra el melanoma a partir del tumor de cada paciente

Para elaborarla es necesario obtener previamente una muestra del melanoma mediante cirugía. “El tejido tumoral se compara con tejido sano del mismo paciente para identificar las características que diferencian a las células cancerígenas. A partir de este análisis se seleccionan hasta 34 proteínas o neoantígenos específicos del tumor con mayor capacidad para ser reconocidos por el sistema inmunitario, que se incorporan a la vacuna de ARN mensajero con el objetivo de favorecer una respuesta inmunitaria más dirigida frente al tumor”, ha explicado el centro en un comunicado.

La complejidad de este procedimiento es el motivo por el que no todos los pacientes evaluados inicialmente pueden recibir finalmente la vacuna. Es necesario disponer de una muestra tumoral adecuada, cumplir los criterios establecidos en el protocolo y completar satisfactoriamente las distintas fases de análisis y producción de un tratamiento que se fabrica específicamente para cada persona.

El objetivo: evitar que el melanoma vuelva a aparecer

La vacuna se administra junto a la inmunoterapia, que es actualmente el tratamiento habitual para estos pacientes. El ensayo trata de comprobar si añadir esta vacuna personalizada al tratamiento estándar mejora los resultados y reduce el riesgo de que la enfermedad reaparezca.

Un doctor analiza el melanoma de una paciente / L.O.

No se trata, por tanto, de una vacuna preventiva. Desde el centro puntualizan: "Es una estrategia terapéutica dirigida a personas que ya han sido diagnosticadas de melanoma, han sido intervenidas y presentan un riesgo elevado de recaída".

El doctor Berciano pone en valor los resultados obtenidos hasta ahora: “Refuerzan una línea de investigación muy prometedora y suponen un paso relevante hacia una oncología cada vez más personalizada, en la que podemos utilizar la propia información del tumor para diseñar estrategias terapéuticas específicas para cada paciente”.

Oncología, Dermatología y Anatomía Patológica: el trabajo multidisciplinar detrás de una vacuna

El oncólogo también destaca el valor de combinar ambas terapias: "El valor de esta estrategia está en combinar la inmunoterapia que ya utilizamos habitualmente con una vacuna diseñada para ayudar al sistema inmunitario a reconocer las características concretas del tumor".

El desarrollo de un ensayo de estas características requiere, según indica la Junta, una "estrecha coordinación multidisciplinar". Junto al Servicio de Oncología Médica participan los profesionales de los servicios quirúrgicos implicados en la obtención de las muestras tumorales, así como Dermatología y Anatomía Patológica.

La coordinación entre estos equipos, según subrayan, resulta "esencial" desde la intervención y obtención del tejido hasta su adecuado procesamiento y análisis para poder iniciar el proceso de fabricación individualizada de la vacuna.