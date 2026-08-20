La oposición carga contra el Ayuntamiento de Málaga por el cierre de playas: "No es normal, es una gestión negligente"

Hasta seis playas de la capital han permanecido cerradas al baño en pleno mes de agosto por la presencia de E. coli tras los vertidos derivados de la tormenta del pasado 15 de agosto, una situación que se ha sumado al cierre simultáneo de varias playas en Benalmádena y que ha reavivado el debate sobre el estado de la red de saneamiento de Málaga.

PSOE, Vox y Con Málaga han responsabilizado al equipo de gobierno del PP de la situación y han exigido explicaciones e inversiones, mientras el Consistorio insiste en que los vertidos responden al funcionamiento habitual del sistema ante episodios de lluvia intensa.

Vox pide el fin de las «deficiencias» de Emasa

El Grupo Municipal Vox fue el primero en reaccionar, ya el lunes 17 de agosto, tras el cierre de cuatro playas (Campo de Golf-San Julián, La Misericordia, Sacaba y San Andrés) registrado ese fin de semana. La portavoz adjunta del grupo, Yolanda Gómez, recordó que su formación lleva denunciando desde 2024 las deficiencias de la red de Emasa, por lo que, a su juicio, el Partido Popular «no puede limitarse ahora a culpar a una tormenta».

Gómez restó peso al factor meteorológico como explicación del vertido: «La lluvia que cayó fue moderada. Si una lluvia de estas características es suficiente para que la red no pueda asumir el caudal y acabemos vertiendo al mar una mezcla de aguas pluviales y residuales, el problema no está solamente en el cielo, está debajo de nuestras calles», afirmó la edil, que reclamó al equipo de gobierno del PP acabar con lo que considera deficiencias estructurales de la red.

Yolanda Gómez, portavoz adjunta del grupo municipal Vox / L.O.

La portavoz adjunta calificó de «lamentable» la imagen que dio la ciudad ese fin de semana e «inaceptable» que se cerraran cuatro playas en pleno mes de agosto, cuando, según defendió, los vertidos podrían evitarse con la renovación de colectores, el aumento de la capacidad de saneamiento y unas instalaciones de depuración dimensionadas para una ciudad cuya población crece notablemente en verano. «El PP lleva décadas gobernando Málaga y ha tenido tiempo suficiente para planificar estas inversiones. Que una tormenta provoque el cierre de cuatro playas malagueñas demuestra que el equipo de Paco de la Torre no trabaja con previsión ni planificación», sentenció Gómez.

El PSOE pide la dimisión de De la Torre

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mariano Ruiz Araujo, ha exigido responsabilidades políticas directas al alcalde, Francisco de la Torre, por lo que considera el «estado crítico» de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad. «El problema no es la lluvia, sino una red de saneamiento que no está preparada para la Málaga actual», ha defendido el edil, que ha recordado que, tras treinta años de gobiernos del PP, apenas el 55% de la red municipal es separativa. Ruiz Araujo ha pedido a De la Torre que «deje de culpar de su ineficiencia a otras administraciones, a los propios malagueños y, además, a una tormenta súbita», y ha reclamado explícitamente su dimisión.

El portavoz socialista ha cuestionado además las explicaciones meteorológicas ofrecidas por la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez, sobre la relación entre la tormenta y la contaminación detectada. Según Ruiz Araujo, si el vertido respondiera al arrastre de tierra provocado por la lluvia debería detectarse también sedimento en el agua, y no solo bacteria fecal, algo que a su juicio desmonta el argumento municipal.

En la misma línea se ha pronunciado la concejala socialista Begoña Medina, responsable de Sostenibilidad Ambiental en el grupo municipal, quien ha calificado la situación de «agresión directa e inadmisible» contra el litoral de la ciudad. Medina ha subrayado que, en los últimos tres años, la tarifa del agua de Emasa ha subido de forma continuada, mientras la empresa municipal ha obtenido 16 millones de euros de beneficio en el último lustro, lo que a su juicio evidencia que la inversión en infraestructuras hídricas «no es una prioridad» para el gobierno del PP. La edil ha reclamado además la construcción de tanques de tormenta similares a los que, según ha señalado, ya existen en Barcelona y otras capitales costeras españolas.

Toni Morillas exige una investigación sobre la gestión de Emasa

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha sido una de las voces más críticas durante estos días. El pasado lunes reclamó al equipo de gobierno del PP que abra una investigación sobre la actuación de la Empresa Municipal de Aguas durante la tormenta del 15 de agosto, y en particular sobre las circunstancias que llevaron a la apertura de los aliviaderos y a los vertidos posteriores. «No podemos asumir como algo normal que cada vez que llueve se abran aliviaderos y terminen llegando al mar aguas contaminadas, residuos y toallitas», declaró, diferenciando entre episodios extraordinarios de lluvia que justifiquen un alivio puntual de la red y lo que considera un uso sistemático de los aliviaderos como salida habitual.

Un día después, ya como coordinadora provincial de Izquierda Unida, Morillas amplió sus críticas centrándose en la gestión económica de Emasa. Denunció que el Consistorio ha recibido de la empresa municipal tres cánones por un total de 169 millones de euros para modernizar la red de depuración, saneamiento y suministro de la ciudad -127 de ellos durante los años de gobierno del PP-, sin que, a su juicio, se hayan traducido en las inversiones necesarias.

Toni Morillas, portavoz adjunta de Con Málaga / L.O.

«¿Dónde están esos millones?», planteó, exigiendo una investigación urgente para conocer su destino y reclamando la convocatoria de una mesa con los ayuntamientos del litoral malagueño y con la Junta de Andalucía para acordar un calendario de inversiones que garantice lo que denominó «vertido cero». Morillas extendió además sus críticas al cierre simultáneo de playas en Benalmádena, que atribuye igualmente a la falta de inversión en saneamiento, y cuestionó la subida del recibo del agua aplicada por el Ayuntamiento durante esta legislatura, que según sus datos alcanza el 50%, al considerar que no se ha correspondido con una mejora efectiva de las infraestructuras.

Frente a la versión del «funcionamiento normal» de la red

Las críticas de la oposición contrastan con la explicación ofrecida por el Ayuntamiento, que atribuye los vertidos al funcionamiento habitual de la red de saneamiento unitaria ante episodios de lluvia intensa concentrados en poco tiempo, como reiteró la concejala Penélope Gómez tras la tormenta del 15 de agosto. El Consistorio sostiene que este tipo de alivios son comunes en la práctica totalidad de los municipios costeros y que la ciudad cuenta ya con el 55% de su red separativa, con varias obras en marcha para seguir ampliando ese porcentaje.