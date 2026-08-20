La población mayor de Málaga crecerá en la próxima década siete veces más que la franja en edad de trabajo: un "desafío" demográfico y laboral

Andalucía perderá cerca de 290.000 personas de entre 16 y 64 años (es decir, en edad laboral) entre 2030 y 2040 hasta situarse en el entorno de los 5,5 millones mientras que la población mayor de 64 años aumentará en casi 550.000 personas, según el análisis 'Inclusión y Empleo ante el reto demográfico' publicado por la Fundación Adecco a partir de las proyecciones del INE. La reducción se explica, en gran medida, por el paulatino tránsito hacia la edad de jubilación de las generaciones numerosas nacidas en los años 60 y 70 (baby boomers y parte de la generación X) y la baja actual natalidad, aunque el estudio señala que habrá dos provincias, Málaga y Almería, que sí conseguirán incrementar población en edad laboral, pero siempre por debajo del incremento que registrará el estrato de mayores de 64 años.

"Incluso al margen de la prolongación de la vida laboral o de posibles cambios en la edad de jubilación, una base potencial de trabajadores más reducida tendrá que sostener a una masa creciente de población mayor de 64 años, con efectos sobre la capacidad de las empresas para cubrir vacantes y sobre la financiación de los sistemas de protección social", aduce el informe respecto a Andalucía, que sigue la misma dinámica poblacional que el conjunto de España.

La Fundación Adecco advierte de "que esta brecha entre las cohortes que salen y las que entran reducirá la base potencial de profesionales".

Los efectos de esta tendencia demográfica serán, a juicio de Adecco, cada vez más visibles en los próximos años y se traducirán en "una menor disponibilidad de profesionales, mayores dificultades para cubrir vacantes y un riesgo creciente de pérdida de conocimiento y experiencia a medida que se jubilen las generaciones más numerosas".

Málaga escapará a la bajada de población en edad laboral

En todo caso, el análisis provincial matiza el dato autonómico. Aunque Andalucía perderá esas casi 290.000 personas en edad laboral, la reducción no se producirá en todas las provincias. Almería y Málaga incrementarán su población de 16 a 64 años, mientras que las otras seis provincias registrarán descensos. Las mayores pérdidas absolutas se concentrarán en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén. En paralelo, las ocho provincias experimentarán un fuerte crecimiento de la población mayor de 64 años, especialmente Málaga, Sevilla y Cádiz, que reunirán más del 61% del incremento autonómico.

La Fundación Adecco recuerda que Málaga será, en general, la provincia con mayor crecimiento absoluto de población, ya que pasará de 1.917.238 habitantes en 2030 a 2.057.733 en 2040, con un incremento de 140.495 personas (+7,3%). Málaga será así, junto con Almería, será la única provincia andaluza que ganará población en edad laboral, desde 1.263.411 hasta 1.280.349 personas (+16.938; +1,3%). Sin embargo, los mayores de 64 años crecerán en Málaga con mucha mayor intensidad, desde 402.085 hasta 534.930: 132.845 personas más (+33%), el mayor aumento absoluto de Andalucía. "Por tanto, incluso en un contexto de dinamismo demográfico, será necesario anticipar el envejecimiento y aprovechar todo el talento disponible", señala.

Un trabajador de Málaga. / Alex Zea

En Andalucía, el peso del tramo de 50–64 años aumentará hasta alcanzar el 33,8% de la población en edad laboral en 2034 y 2035. A partir de entonces descenderá de forma gradual, hasta el 33,2% en 2040, debido al tránsito de las generaciones más numerosas hacia la edad de jubilación. "Pese a ello, el talento sénior mantendrá un peso estructural y seguirá representando aproximadamente un tercio de la población potencialmente activa", apunta el informe.

Actualmente, las personas de 50–64 años son un 25,5% más numerosas que las de 20–34 años. Aunque la diferencia se reducirá al 18% en 2040, el tramo sénior mantendrá su superioridad numérica durante todo el horizonte proyectado.

"Un desafío demográfico"

"El desafío demográfico exige ampliar la base de talento disponible y situar la inclusión en el centro de la respuesta: no podemos permitirnos que personas con discapacidad, mujeres en riesgo de exclusión y otras personas con dificultades de acceso al empleo permanezcan al margen cuando las empresas afrontan una creciente escasez de profesionales", destaca el director general de la Fundación Adecco y de sostenibilidad de The Adecco Group, Francisco Mesonero.

La Fundación ve necesario invertir en empleabilidad, orientación, formación, accesibilidad y acompañamiento, pero también "eliminar los prejuicios y barreras que aún limitan el acceso al trabajo".

"Asimismo, es fundamental retener y actualizar el talento sénior, reducir el desajuste entre las competencias disponibles y las que demandan las empresas y articular una migración ordenada y conectada con las necesidades reales del mercado laboral”, añade Mesonero.