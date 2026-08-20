La Primitiva deja dos premios de más de 35.000 euros en Málaga: estas son las localidades agraciadas

El sorteo de La Primitiva de este jueves 20 de agosto de 2026 ha dejado parte de sus premios en la provincia de Málaga. Dos boletos acertantes de segunda categoría han sido validados en San Pedro Alcántara, en Marbella, y Torre del Mar, según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado.

Cada uno de estos boletos, con cinco aciertos más el número complementario, recibirá un premio de 35.328,06 euros.

Dónde han caído los premios de La Primitiva en Málaga

Uno de los boletos premiados ha sido sellado en la administración de loterías número 4 de San Pedro Alcántara, en el municipio de Marbella.

El segundo acertante malagueño validó su apuesta en el despacho receptor número 50.725 de Torre del Mar.

En total, el sorteo ha dejado cinco boletos de segunda categoría. Además de los dos registrados en Málaga, los otros premios han sido validados en la administración número 2 de Arévalo (Ávila), en la administración número 8 de Ávila y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Un acertante de primera categoría gana más de un millón de euros

La Primitiva de este jueves también ha dejado un boleto acertante de primera categoría, con seis aciertos, que ha obtenido un premio de 1.089.281,83 euros. La apuesta fue validada a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Por el contrario, no se han registrado acertantes de Categoría Especial, correspondiente a seis aciertos más el reintegro.

Combinación ganadora de La Primitiva del 20 de agosto

La combinación ganadora del sorteo de este jueves 20 de agosto de 2026 ha estado formada por los números: 37 - 22 - 20 - 45 - 09 - 01. El complementario ha sido el 02, mientras que el reintegro ha correspondido al 9. El número del Joker ha sido el 7223901.