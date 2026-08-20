El pueblo de Málaga donde nace un río dentro de una cueva: calles blancas, un Albaicín escondido y rutas con molinos de agua

En plena Serranía de Ronda, rodeado de bosques de castaños y calles empedradas y serpenteantes que se adaptan a los desniveles del terreno, se encuentra uno de los pueblos más singulares y hermosos de la provincia de Málaga. Se trata de Igualeja, un municipio de apenas 700 habitantes en el que el río Genal comienza su recorrido y brota desde el interior de una cueva.

La presencia de este río en su interior, sus tradicionales casas encaladas, su particular barrio del Albaicín y las rutas que recorren antiguos molinos de agua y constante vegetación convierten a esta localidad en un destino perfecto para descubrir algunos de los paisajes más característicos del Valle del Genal.

El nacimiento del río Genal dentro de una cueva

Uno de los principales atractivos de Igualeja se encuentra a la entrada del propio municipio. Allí se localiza El Nacimiento, un manantial que brota desde el interior de una cueva y que da origen al río Genal, que atraviesa y vertebra buena parte de esta comarca malagueña dejando los parajes más hermosos de la provincia.

Nacimiento río Genal, en Igualeja / l.o.

Desde este enclave que está reconocido como Monumento Natural por su valor ambiental y paisajístico, comienza el recorrido de un río que acaba atravesando el valle y definiendo el paisaje de la zona.

Un pueblo rodeado de bosques de castaños

Una estampa natural que cambia según se avanza hacia Igualeja ya que, tras varios kilómetros de terrenos rocosos y matorrales, aparecen los bosques de castaños que rodean el municipio y que ofrecen una de las estampas más impresionantes del Valle del Genal.

Una extensa arboleda que lleva hasta esta localidad formada por calles empinadas, estrechas y laberínticas que se adaptan a los numerosos desniveles del terreno.

Además, sus casas encaladas, las fachadas tradicionales repletas de flores y los rincones singulares que aparecen a cada paso mantienen la imagen característica de los pueblos blancos del interior de Málaga.

Un pueblo en Málaga con su propio barrio del Albaicín

Una hermosura que encuentra su máximo referente en la parte alta del pueblo, donde se localiza el barrio del Albaicín, uno de los espacios más característicos del municipio.

En este punto, se pueden contemplar sus muros de roca, sus calles de piedra y las viviendas blancas, que forman un recorrido marcado por la tranquilidad y la belleza más tradicional.

Rutas de senderismo junto al río Genal

Y enmarcando esta estampa, Igualeja cuenta en su alrededor con bosques, cauces y zonas de montaña repletas de rutas de senderismo, como la del Charco de la Cal y la de Las Caleras, o de vías ferratas, como la instalada junto al nacimiento del Genal.

Como muestra de la importancia que ha tenido este río en la historia y la actividad económica de Igualeja, se puede encontrar en este lugar distintos molinos dedicados en la antigüedad a la producción de aceite y harina, como los molinos de Blas, Hiladero y Crespo, además del Molino de la calle Baja.

La iglesia de Santa Rosa de Lima, entre las joyas de Igualeja

El patrimonio histórico de Igualeja es otro de los grandes tesoros de la localidad, con grandes referentes como la Iglesia de Santa Rosa de Lima, un templo de estilo mudéjar que fue construido en 1505 por orden del arzobispo de Sevilla Diego de Deza, aunque ha sido objeto de diferentes rehabilitaciones y se reconstruyó por completo durante el siglo XX.

A esta joya patrimonial se suma la ermita del Divino Pastor, construida sobre un antiguo convento, o el Nicho del Señor de la Misericordia, una pequeña capilla que alberga una pintura de la Virgen con el Niño y una representación de Cristo Crucificado realizada sobre cristal.

Asimismo, la historia del municipio también está unida a las leyendas sobre el bandolerismo, con nombres como Zamarrita, Juan el Nene, Flores Arrocha y Pedro Flores, todos ellos naturales de Igualeja, que han pasado a formar parte de la memoria colectiva de la localidad.

Cómo llegar a Igualeja desde Ronda y la Costa del Sol

La forma más directa de llegar hasta Igualeja es tomar la carretera que une Ronda con San Pedro de Alcántara y seguir el desvío señalizado hacia el municipio. Este acceso permite contemplar diferentes panorámicas del Valle del Genal y de los castañares que rodean el pueblo.

Panorámica de Igualeja. / L.O.

Una vez en la localidad, el nacimiento del río Genal resulta sencillo de localizar, ya que se encuentra a la entrada. Desde allí se puede comenzar el recorrido por sus calles, subir hasta el Albaicín o adentrarse en los senderos y paisajes naturales que rodean este pequeño pueblo de la Serranía de Ronda.