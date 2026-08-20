El turismo de proximidad gana terreno en Andalucía, una de las comunidades con mayor volumen de intercambios de casas este verano

¿Ha pensado alguna vez intercambiar su casa con la de un desconocido por el tiempo que duran unas vacaciones? Sí la respuesta es que sí quizá sepa en qué consiste el "turismo doméstico", esa manera de vacacionar por bajo coste que se produce cuando un turista, español en este caso, se aloja en el hogar de otra familia también residente en mismo país. Quizá esta actividad no le resulte familiar, pero lo cierto es que el turismo de proximidad ya gana terreno en Andalucía, una de las comunidades con mayor volumen de intercambios de casas este verano.

Más de la mitad de los intercambios de casas realizados este verano en el país, concretamente el 53%, han sido entre residentes españoles, según los datos de HomeExchange. Se trata de una tendencia de la que Andalucía forma parte y que también alcanza a uno de los principales destinos turísticos de la comunidad: Málaga. "El valor que cada vez más viajeros buscan es descubrir lo cercano con la misma curiosidad con la que se explora lo lejano”, explica Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange en España.

Las comunidades con mayor volumen total de intercambios en 2026, ya sean a nivel nacional o internacional, son Cataluña, País Vasco, Andalucía, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, cinco comunidades que vuelven a reafirmar su atractivo tanto para viajeros domésticos como para quienes llegan desde fuera de nuestras fronteras. Son, año tras año, el motor que sostiene el volumen global de la plataforma en España.

Dos municipios de Almería y Cádiz lideran el ranking

Como suele ser habitual, son las comunidades del interior y del norte peninsular las que concentran el mayor porcentaje de intercambios domésticos. Extremadura (84%), Castilla-La Mancha (82%), Galicia (76%) y La Rioja (76%) encabezan el ranking, consolidando su papel como refugio predilecto de quienes buscan naturaleza, gastronomía y planes de desconexión cerca de casa.

A escala municipal, la tendencia se repite con fuerza: entre las localidades con mayor actividad del verano, Vera (Almería), Pontevedra, Lugo, Sallent de Gállego (Huesca) y Rota superan el 85% de intercambios domésticos, prueba de que el turismo de proximidad no solo se vive en las grandes ciudades, sino también en pueblos y localidades donde la experiencia local marca la diferencia.

Entre las comunidades que más han crecido destaca especialmente Cantabria, con un aumento del 32% en el número total de intercambios y del 33% en los domésticos respecto al verano pasado, situándose como una de las grandes sorpresas de la temporada y confirmando que el mapa del turismo de proximidad en España se está ampliando más allá de sus destinos habituales.

Le siguen Galicia, con un incremento del 29% en el total de intercambios y del 33% en los domésticos; y Aragón, donde el total de intercambios ha crecido un 25% respecto al verano anterior. Tres destinos que comparten un denominador común: naturaleza, autenticidad y una oferta perfecta para desconectar sin salir del país.

En definitiva, si hay algo que el verano de 2026 confirma es que el turismo doméstico en España vive un momento de madurez en el que los grandes destinos como Andalucía siempre mantienen la demanda, mientras nuevos territorios ganan protagonismo cada temporada.