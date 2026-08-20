Los vecinos quieren escaleras mecánicas para subir al barrio de El Ejido

El peatón que se enfrenta al pasaje del Cuartel de la Caballería, la escalinata que une calle Refino con El Ejido, comprobará que el medio centenar de peldaños, dispuestos en cinco tramos, va aumentando en dificultad a medida que se emprende el ascenso.

El pasaje es una vía paralela de calle Carrión, popularmente conocida como ‘la cuesta del coño’, por la interjección que muchos sueltan al subirla. Sin embargo, el ascenso del pasaje del Cuartel de la Caballería provoca también esta y otras interjecciones; de ahí que, por extensión, la escalera también reciba, en ocasiones, el mismo nombre popular.

Vista aérea de El Ejido, con motivo de las obras en el entorno en 2005. / GREGORIO TORRES

Las escaleras mecánicas en el casco antiguo de Vitoria

Así que no es de extrañar, recuerda Salvi, vecino de la zona, «que aquí llevamos pidiendo una escalera mecánica 10 o 12 años».

Lo de la escalera no es ningún capricho. Como destaca, cada vez son más las ciudades españolas que incorporan este elemento o bien rampas mecánicas para salvar una orografía complicada. Y pone el ejemplo de Vitoria, donde, en el casco antiguo, algunas escaleras «las han cubierto de hierro forjado y no quedan tan mal en la ciudad».

Escalera mecánica en el Centro Histórico de Vitoria. / Ayuntamiento de Vitoria

Salvi remarca que, El Ejido, pese a acoger parte de la Universidad de Málaga, es un barrio que se hace mayor: «Cada vez se está poniendo más anciano, y ves a personas mayores subiendo con problemas». Y ya si vuelven de hacer la compra, las dificultades se multiplican.

De la misma opinión es Paloma, otra vecina, que explica que la accesibilidad en el barrio se está volviendo imposible, por encontrarse El Ejido en una zona tan elevada.

Uno de los tramos de la escalera del pasaje del Cuartel de Caballería. / G.M.

La alternativa a la escalera mecánica: un ascensor

A los vecinos, subraya Salvi, en realidad les da igual el método que se emplee para salvar el desnivel, por eso apuntan que también se podría estudiar la instalación de un ascensor.

Sería, explica, un ascensor muy utilizado, «y no como el de la Tribuna de los Pobres».

Y como entiende que no podría ir en la escalera del pasaje del Cuartel de Caballería, propone que el ascensor vaya «donde está la Casa Hermandad del Prendimiento», que recuerda que también cuenta con un ascensor gracias al Ayuntamiento, indicó.

El ascensor de la calle Rojas lo instaló el Ayuntamiento en 2005. / GREGORIO TORRES

En concreto, señala, podría emplazarse en ese entorno, donde también hay una guardería, ‘El Patito Amarillo’, en la calle Eclesiastés, para comunicar a los vecinos ya con El Ejido. Se trata de una solución empleada en calle Rojas desde hace más de 20 años, donde el Consistorio salvó, gracias a un ascensor, un desnivel de 11 metros.

Los vecinos también proponen como alternativa un microbús pero que tuviera más horario y más frecuencia: «el 37 pasa cada hora y media hora», indica Salvi, « y a las 9 de la noche ya no hay más», añade Ana, otra vecina.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales informaron a este diario que la escalera mecánica en el pasaje Cuartel de Caballería «no se contempla», por un motivo legal, ya que la zona está considerada «un espacio privado de uso público». Por otra parte, indicaron las mismas fuentes, tampoco podría instalarse porque «afecta a un parking».