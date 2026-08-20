Vuelven los asentamientos precarios al Parque Carniceros tras la intervención del Ayuntamiento de Málaga

La Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Alameda denuncia que los asentamientos precarios han vuelto a aparecer en el Parque Carniceros apenas unos días después de la intervención llevada a cabo por el Ayuntamiento de Málaga el pasado jueves 13 de agosto. Durante aquella actuación se retiraron las estructuras instaladas en la zona y se informó a las personas que permanecían allí de los recursos asistenciales disponibles.

La entidad advierte en un comunicado de que esta situación no es nueva y asegura que viene detectándose de forma intermitente desde hace aproximadamente tres años. Según el Polígono Alameda, durante los últimos meses ha trasladado el problema a través de distintas vías institucionales sin que, hasta el momento, se haya alcanzado una "solución efectiva".

"Una intervención puntual no suficiente"

Tras la primera publicación sobre la situación del asentamiento en el Polígono Alameda, el pasado 12 de agosto, el Ayuntamiento de Málaga intervino en la zona. La Policía Local se desplazó hasta el lugar y, en coordinación con Limasam, procedió "a la retirada de este asentamiento y de otro localizado en el entorno", según explicaron entonces fuentes municipales a este periódico.

Sin embargo, la actuación no ha impedido que los asentamientos vuelvan a aparecer. En este sentido, el Polígono Alameda sostiene en su comunicado: "una intervención puntual no resulta suficiente para resolver una realidad social, urbana y de conservación que requiere un abordaje integral y sostenido".

Algunas de las estructuras que no se eliminaron / Alvaro Cabrera

La Entidad Urbanística de Conservación asegura que, tras la intervención municipal, pudo comprobar que algunas tiendas de campaña, estructuras precarias, enseres y residuos no fueron retirados por completo del Parque Carniceros. Según la entidad, la permanencia de estos elementos habría facilitado la reaparición del asentamiento pocos días después de la actuación. El Polígono Alameda señala que actualmente vuelve a existir una ocupación visible en la zona y advierte de un importante deterioro en algunos puntos del parque.

Una actuación en cuatro dimensiones

El Polígono Alameda asegura que su reclamación ante la presencia de este asentamiento no responde a problemas de convivencia ni a una cuestión exclusivamente de seguridad, sino a la necesidad de ofrecer una respuesta social adecuada a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, la entidad recuerda que el Parque Carniceros es una zona verde cuya conservación corresponde a la Entidad Urbanística de Conservación y sostiene que este espacio no puede convertirse en un asentamiento permanente sin condiciones adecuadas de salubridad y seguridad ni el necesario acompañamiento social.

Vuelta del asentamiento precario en el Polígono Alameda / Alvaro Cabrera

La entidad reclama que cualquier actuación sobre el asentamiento contemple, al menos, cuatro líneas de intervención: la atención individualizada a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad; la retirada de todos los residuos y de las estructuras abandonadas; la recuperación de la zona verde; y el seguimiento del entorno durante los días posteriores a la intervención para evitar que el asentamiento vuelva a aparecer de forma inmediata.

“Una actuación puntual puede aliviar la situación durante unas horas, pero no resuelve el problema si no va acompañada de limpieza completa, seguimiento y respuesta social. Lo que pedimos no es una intervención contra personas vulnerables, sino una solución institucional seria para una realidad que el polígono no puede resolver con sus propios medios”, señalan desde la Entidad Urbanística de Conservación.

Algunos de los residuos que no eliminaron al completo / Alvaro Cabrera

El Polígono Alameda reitera su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Málaga y con las áreas municipales competentes para solucionar el problema, pero reclama que no se limite a actuaciones aisladas. Según la entidad la situación del Parque Carniceros necesita la coordinación entre servicios sociales, limpieza, seguridad y conservación urbana, con un plan previo para ayudar a las personas afectadas y recuperar de foma efectiva el espacio.

“Después de meses trasladando esta situación, la visibilidad pública ha permitido que se actúe. Ahora es necesario que esa actuación tenga continuidad. De lo contrario, el problema vuelve al mismo punto o incluso se agrava”, concluye la entidad.