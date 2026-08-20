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Vuelven los bañistas a las playas de Málaga tras el cierre por vertidos: "No me he mojado más que los tobillos porque todavía no me fío mucho"

Aunque la reacción generalizada entre quienes han acudido este jueves a la playa es positiva y se vuelven a ver bastantes personas a remojo, todavía hay quien no se siente seguro

Bañistas en la playa de La Misericordia de Málaga reabierta este jueves al público tras ser cerrada por la presencia de la bacteria E. coli.

Bañistas en la playa de La Misericordia de Málaga reabierta este jueves al público tras ser cerrada por la presencia de la bacteria E. coli. / Jorge Zapata / EFE

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La Opinión

Málaga

La reapertura de las playas de Málaga que permanecían cerradas desde el pasado lunes por la presencia de la bacteria E. coli, de origen fecal, ha suscitado satisfacción entre bañistas y hosteleros, una vez recuperada la normalidad.

Varias personas que disfrutaban de la playa de La Misericordia este jueves han expresado a EFE su agrado ante la reanudación del baño, al igual que empresarios de la zona, después de que ocho playas de la provincia, seis de ellas de la capital y dos de Benalmádena, fueran clausuradas por diferentes motivos en los últimos días, aunque ya reabrieron todas ellas.

Fátima, de origen belga, lleva dos semanas en Málaga y ha confesado que está "muy contenta" de poder bañarse de nuevo: "Con el calor nos sentábamos e íbamos a la ducha, aunque algún día no hemos querido venir".

MÁLAGA, 20/08/2026.- Bañistas en la playa de La Misericordia de Málaga reabierta este jueves al público tras ser cerrada por la presencia de la bacteria E. coli. EFE/ Jorge Zapata

Bañistas en la playa de La Misericordia de Málaga reabierta este jueves al público tras ser cerrada por la presencia de la bacteria E. coli. / Jorge Zapata / EFE

"El Ayuntamiento dice que la playa está limpia, así que ya podemos venir, que aquí se está muy bien, y hacerlo todo con normalidad", ha relatado José Luis, bañista que se ha mostrado confiado.

Aunque la reacción generalizada entre quienes han acudido este jueves a la playa es positiva y se vuelven a ver bastantes personas a remojo, todavía hay quien no se siente seguro, como es el caso de Mónica: "Hoy he venido a pasear por la orilla, y no me he mojado más que los tobillos porque todavía no me fío mucho".

Bandera roja en la playa de La Misericordia, una de las de la zona Oeste cerradas por contaminación con bacteria E. coli

Bandera roja en la playa de La Misericordia, una de las de la zona Oeste cerradas por contaminación con bacteria E. coli / Gregorio Marrero

"Al principio no nos queríamos meter"

Adela y David, una pareja de malagueños, ha contado que ver a los demás actuando "con normalidad" les ha transmitido "calma". "Al principio no nos queríamos meter. Luego hemos visto que la gente se estaba bañando con normalidad y nos hemos animado, aunque yo no he metido la cabeza, y mi marido no ha pasado de las rodillas", ha asegurado ella.

También vuelve el ritmo habitual en el sector hostelero y Cristian, del chiringuito Mayumi Beach, ha relatado que este jueves han recuperado bastantes reservas y han acudido "familias grandes" que han vuelto a optar por hacer uso de su servicio de hamacas al poder complementarlo con un baño en el mar.

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MÁLAGA, 20/08/2026.- Bañistas en la playa de playa de La Misericordia de Málaga reabierta este jueves al público tras ser cerrada por la presencia de la bacteria E. coli. EFE/ Jorge Zapata

Bañistas en la playa de playa de La Misericordia de Málaga reabierta este jueves al público tras ser cerrada por la presencia de la bacteria E. coli. EFE/ Jorge Zapata / Jorge Zapata / EFE

Málaga reabrió este miércoles al baño las cuatro playas que seguían cerradas por la presencia de la bacteria E. coli, tras los vertidos al mar por la tormenta del pasado sábado, mientras que en Benalmádena se levantó la prohibición por posible contaminación debido a las reacciones en la piel de varios bañistas.

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