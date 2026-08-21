El alcalde de Córdoba prefiere que sea la empresa malagueña Dcoop quien compre Deoleo

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, destacó este jueves ante la posible venta de la empresa cordobesa Deoleo a la cooperativa andaluza Dcoop, que tiene su sede en la localidad malagueña de Antequera, que «si puede quedarse en la tierra, mejor que mejor». Bellido agregó que le «parece bien, evidentemente, porque es una cooperativa de la tierra». «Son muchos años los que llevan trabajando, es un gigante del sector y todos sabemos que además en sectores como este conviene la concentración. Eso al final beneficia», apostilló. Según se viene comentando estos días en el mercado, también hay empresas italianas interesadas en Deoleo.

La planta más grande de ceite de oliva en todo el mundo

En declaraciones a los periodistas, el regidor dijo que «es un tema que excede a Córdoba, aunque también Córdoba tiene mucho protagonismo, porque es verdad que tenemos el conocimiento a través de la Universidad de gran parte del sector tan importante de la aceituna y del aceite en la provincia», a la vez que «también está en el término de la capital la planta más grande que hay de aceite de oliva en todo el mundo».

Desde esa perspectiva, espera que «sea bueno para el sector», al tiempo que resaltó que «desde el Ayuntamiento hay magníficas relaciones institucionales tanto con Dcoop como con Deoleo», puntualizando que «una es la principal cooperativa que hay en Andalucía del sector y otra la principal empresa».

Así, espera que «las relaciones partan del respeto institucional entre las dos entidades que están planteándose este proceso y que sea beneficioso para el conjunto del sector de la aceituna y del aceite de oliva en Córdoba y en Andalucía».