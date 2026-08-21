El Auditorio de la Música de Málaga sale a concurso: las empresas interesadas tienen hasta el 15 de octubre para presentar solicitudes

Málaga está cada vez más cerca de su nuevo Auditorio de la Música. Este viernes, coincidiendo con la recta final de su Feria, el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal Promálaga, ha sacado a concurso público la licitación de la obra de este futuro enclave cultural de la ciudad. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas para la ejecución de este equipamiento cultural disponen de plazo hasta el próximo 15 de octubre a las 14:00 horas.

El contrato de ejecución no solo contempla la construcción del edificio del Auditorio, sino también la urbanización, un aparcamiento y los accesos asociados al espacio. Se trata de un contrato único, que no será dividido en lotes, de acuerdo con una consulta del mercado que ha llevado a cabo el Consistorio malagueño. En un comunicado a los medios, explican que de esta manera mejora la interdependencia técnica de las prestaciones, la unidad de responsabilidad frente al resultado, especialmente en el plano acústico, la economía de costes indirectos y la mejor coordinación del plazo de finalización de obras, que está fijado en 48 meses.

Posibles alteraciones en el terreno de construcción

Desde hoy hasta el 15 de octubre se aceptan solicitudes de licitación. En total, 55 días naturales que empiezan a contar desde ya. El presupuesto de licitación de las obras es de 202.627.084,81 euros (IVA incluido), aunque el pliego contempla una cláusula administrativa en la que se prevé la modificación del contrato, solo justificada por aspectos relacionados con el terreno, con un límite máximo del 5% del precio inicial sin IVA, y sin perjuicio de las modificaciones no previstas. Es decir, que el coste final de la obra no se podrá encarecer más de ese 5% ya contemplado en el pliego.

Es importante tener en cuenta que el solar donde se levantará el auditorio, frente al Parque de Huelin, es terreno ganado al mar, lo que complica el trabajo de cimentación. Por eso, el pliego ya prevé de antemano dos posibles cambios técnicos durante la obra si el terreno da problemas: un sistema distinto de pilotes para cimentar y otra maquinaria para excavar los muros subterráneos.

Otro de los aspectos reseñables del pliego técnico es que se recoge la garantía de la calidad acústica. De hecho, el resultado acústico de las salas constituye una prestación esencial del contrato.

Criterios de adjudicación

Respecto a los criterios de adjudicación, la puntuación total asignada a los criterios evaluables mediante juicio de valor es de 70 puntos y los criterios evaluables de forma automática suman 30 puntos. Este planteamiento se justifica en que la correcta ejecución del contrato depende principalmente de la calidad técnica de la propuesta.

En los criterios valorables figuran: organización –estructura organizativa y experiencia del equipo adscrito– (de 0 a 22 puntos); planificación del proyecto (de 0 a 20 puntos); Plan de acción y metodología (de 0 a 20 puntos); sostenibilidad –programa de ahorro energético y desempeño ambiental durante la construcción, propuestas y mejoras relacionadas con el objeto del contrato– (de 0 a 8 puntos). Concretamente, en el primer apartado, organización, se evalúan aspectos relacionados con el equipo de calidad acústica adscrito con carácter permanente a la obra, y el equipo escenotécnico y audiovisual, entre otros.

Un proyecto estratégico para Málaga

Ya lo llaman el futuro 'hiterland cultural' de la ciudad de Málaga, pues el Ayuntamiento lo proyecta hacia afuera como un proyecto estratégico que servirá al desarrollo cultural, social y económico una provincia de casi tres millones de habitantes, incluyendo la provincia de Málaga, Campo de Gibraltar, costa de Granada, así como los territorios de interior de las provincias de Sevilla, Córdoba y Granada.

El proyecto prevé que el Auditorio tenga más de 30.000 m2 y una capacidad cercana a 2.000 plazas para acoger, entre otros espectáculos, conciertos de música y representaciones de ópera. El emplazamiento elegido para la construcción del Auditorio de Música de Málaga es una parcela ubicada dentro del ámbito del Plan Especial "Puerto de Málaga" que en diciembre de 2024 pudo formalizar la adquisición del suelo, por un importe de más de 9 millones de euros. La propiedad era de la Autoridad Portuaria.

La parcela cuenta con una superficie de 31.354 m2 y se ubica en la explanada de San Andrés, a la altura del número 16 del paseo Marítimo Antonio Machado y frente al Parque de Huelin. En la actualidad, el suelo se encuentra ocupado por carpas de almacenamiento del Puerto.

El importe actualizado del Auditorio de la Música asciende a 209.112.443,56 euros con IVA (incluye las obras y honorarios de la dirección facultativa). De ellos, 25 millones serán aportados por la Junta de Andalucía.