Costas pedirá al Ayuntamiento de Málaga impedir el acceso peatonal a los espigones de Pedregalejo

La Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, va a requerir al Ayuntamiento de Málaga a que tome las medidas de seguridad necesarias «para impedir el acceso peatonal» a los espigones que cuentan con losa de hormigón que se emplea para el paseo en las playas de Pedregalejo, «por el riesgo que supone para los usuarios de la playa y su entorno».

Los vecinos denunican el mal estado de los espigones chicos de Pedregalejo. / La Opinión

Se da la circunstancia de que, mientras este tipo de paseos enlosados solo se encuentran en tres pequeños espigones centrales y con remate circular de las playas de Pedregalejo, están presentes en los cinco espigones de El Palo, así como -en un tamaño mucho más reducido- en el espigón central que separa las playas de La Caleta y La Malagueta; si bien el escrito de Costas solo menciona en principio los de Pedregalejo.

En el caso de estos últimos, al final de cada espigón hay una farola y un asiento circular, al emplearse también como miradores.

Niños juegan con las olas en un espigón de El Palo, en foto de archivo. / La Opinión

«Riesgo de accidentes», recordaban los vecinos, que pedían la reparación de los daños

La decisión de Costas de pedir al Consistorio que impida el acceso peatonal es la respuesta, el pasado 30 de julio, a un escrito anterior enviado en febrero de este año por la presidenta de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, Gema Delgado, quien señaló, tras una visita a las obras del paseo marítimo que, en contraste con lo que supondría un paseo nuevo, en los espigones pequeños «se puede observar el deterioro de las losas de hormigón partidas, desplazadas e incluso oquedades, con el consiguiente riesgo de accidente para los ciudadanos». Por este motivo, los vecinos pedían a Costas la reparación de los daños.

Los vecinos de Pedregalejo habían denunciado daños importantes en las losetas de los espigones chicos. / La Opinión

Sin embargo, la Demarcación de Costas ha respondido que «en ningún caso, los diques y espigones son construcciones destinadas para el tránsito peatonal, por el riesgo que supone para los usuarios», con el agravante de que, tan cerca del mar, carecen de «muretes, barandillas, pavimentación adaptada, etc...».

Costas incide en el riesgo de caídas «a distinto nivel», así como en el peligro de que haya personas en los espigones «en situaciones de alertas con temporales».

Por este motivo, recuerda que las losas de hormigón «sirven de cierre y refuerzo longitudinal del relleno interno de la sección de construcción, no siendo su finalidad el acceso y uso de paseo peatonal».

Los espigones pequeños de Pedregalejo cuentan al final con una farola y, al pie, con un asiento mirador de forma circular. / A.V.

De esta forma, no ve necesario reparar las losetas de hormigón, dado que su finalidad no es el paseo y «no constan que corresponda un daño estructural del espigón».

La Demarcación, por otro lado, fundamenta su petición de medidas de seguridad al Ayuntamiento en el artículo 115 d de la Ley de Costas, entre otra normativa.

Los vecinos piden que no se rompa la estética del entorno

Por su parte, Adolfo García, de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, en declaraciones a este diario ha pedido que, si se impide el acceso, se haga con elementos que no rompan la estética del entorno. Además, aprovechó para recordar a la Demarcación de Costas que hay varios diques y espigones que sí necesitan un repaso por la pérdida de rocas que sufren; de ahí que estén perdiendo la capacidad de defensa ante los temporales.

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Dique en la playa de Las Acacias, en muy mal estado. / A.V.

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