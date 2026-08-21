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Desarticulada una banda que atracaba a recaudadores de negocios chinos del polígono Guadalhorce

Hay nueve detenidos por siete asaltos en polígonos de la capital, Murcia y Sevilla, provincia esta última en la que estaba asentada la organización.

Desarticulada una banda que atracaba a recaudadores de negocios chinos del polígono Guadalhorce

Desarticulada una banda que atracaba a recaudadores de negocios chinos del polígono Guadalhorce

La Opinión

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Jose Torres

Nueve personas han sido detenidas por su presunta vinculación en siete atracos a recaudadores de dinero de negocios regentados por empresarios chinos en polígonos industriales. Tres de esos asaltos se produjeron en Málaga, otros tres en la provincia de Sevilla y otro en Murcia. La operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha culminado con once registros en la capital hispalense, Utrera y Dos Hermanas, donde estaba asentado el grupo y donde los agentes han intervenido distintas armas de fuego, balizas y sistemas de geolocalización, droga y dinero en efectivo, entre otros efectos. En uno de los robos consiguieron 90.000 euros en efectivo.

Ambos cuerpos han informado este viernes de que la organización actuaba bajo un modus operandi muy particular. Con discreción, armados, haciéndose pasar por agentes de la autoridad y hasta con indumentaria de operarios de servicios de limpieza o mantenimiento. Así se movían por distintas áreas industriales para seguir y vigilar los movimientos de los recaudadores de dinero que trabajan para negocios regentados por empresarios asiáticos. Los primeros golpes llevaron a los investigadores al polígono Guadalhorce de Málaga.

Arrastraron a un recaudador con el coche

Los atracadores ejecutaron a partir de febrero tres robos, uno de especial gravedad por la gran violencia ejercida sobre la víctima. El recaudador recibió una paliza de los asaltantes y fue arrastrado decenas de metros por el vehículo de los ladrones al intentar aferrarse al bolso que contenía el dinero. La víctima sufrió importantes quemaduras por el roce con el asfalto.

Los asaltos se trasladaron a la provincia de Sevilla, tres episodios "todavía más violentos" que se registraron en la capital y las localidades de Mairena del Alcor y Osuna. Los atracadores apostaron por interceptar los coches utilizados por los recaudadores en áreas industriales próximas al aeropuerto sevillano. Instalaban balizas en los vehículos de sus objetivos para conocer su posicionamiento en tiempo real y les daban el alto en el momento más oportuno, incluso en la autovía, provocando colisiones. Además de los robos en Andalucía, los agentes atribuyen a la trama otro golpe similar en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar. "Tras estudiar los movimientos de los recaudadores, la trama preparaba una emboscada, se vestían con chalecos similares a los que usan las fuerzas y cuerpos de seguridad, portando pistolas y material policial, incluidas defensas extensibles", han explicado.

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Once registros

La colaboración entre ambos cuerpos permitió identificar a nueve personas implicadas, siete hombres y dos mujeres asentados en Sevilla, Utrera y Dos Hermanas. En los once registros se intervinieron armas de fuego (largas y cortas), munición, armas blancas, balizas y sistemas de geolocalización, prendas de vestir utilizadas en los asaltos, sustancias estupefacientes (1,4 kilogramos de hachís en tabletas y bellotas, así como diversas partidas de cocaína y heroína), dinero en efectivo y abundante documentación de interés, entre otros efectos. Los detenidos se reparten los delitos de robo con violencia, falsedad documental, contra la salud pública y/o pertenencia a grupo criminal. Cuatro de ellos han ingresado en prisión.

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