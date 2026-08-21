Despedir a un familiar en alta mar, un tipo de funeral en auge durante los meses de verano en Málaga

Alta mar se ha convertido en un velatorio moderno, pues cada vez son más las familias que escogen este escenario vivo para depositar las cenizas de sus seres queridos en Málaga, sobre todo durante los meses de verano. Este tipo de funerales personalizados ya están en auge en la provincia de la mano de las empresas de servicios funerarios Pazy y Cenizas Mediterráneo, que organizan ceremonias desde el Puerto Deportivo de Fuengirola y Marbella.

“La muerte duele igual y una ceremonia no cambia eso. Lo que sí puede hacer es que la despedida tenga más sentido para la familia y refleje mejor cómo era esa persona”, explica María Hermida, portavoz de Pazy. El objetivo no es convertir la ceremonia en algo extravagante, sino en un recuerdo "único y personal".

Para lograr que el funeral sea diferente se puede usar música, fotografías, vídeos, prendas y elementos relacionados con las aficiones del fallecido, aunque también su comida favorita puede contribuir a personalizar una despedida sin necesidad de convertirla en algo extravagante.

El verano, la época de mayor actividad

La temporada de mayor actividad se extiende entre mayo y septiembre. Aunque durante el resto del año aproximadamente una semana suele ser suficiente para organizar el servicio, en julio y agosto el plazo puede aumentar hasta dos o tres semanas.

Hay personas que reservan este tipo de funeral para pasar un rato a solas con el difunto, pero también hay familias enteras que se suben al barco para despedir a su ser querido. Lo normal es que sean grupos reducidos. De hecho, la compañía contempla la posibilidad de desplazarse a otros puertos próximos para recoger a las familias y dirigirse hasta las zonas correspondientes.

Cada vez son más las familias que eligen esta manera de despedirse. Lo constata una encuesta elaborada por Pazy muestra que el 67,5% de los participantes cree que los funerales del futuro serán más únicos y personales. Cenizas Mediterráneo realizó 440 servicios en 2024 y 585 en 2025.

¿Se pueden verter cenizas al mar en Málaga?

“La gente piensa que está prohibido depositar las cenizas en el mar”, explica Albert Vidal, portavoz de Cenizas Mediterráneo. Pero no, no está prohibido verterlas de manera controlada por las empresas que se dedican a ello. La operación se debe realizar correctamente y utilizando urnas biodegradables. Además, solo podrán depositarse en el agua como ofrenda pétalos de flores naturales, pero nunca ramos, tallos, coronas u objetos personales.

Eso sí, está prohibido coger una urna y arrojar las cenizas desde la orilla playa. La normativa marítima establece condiciones para realizar la actividad, que ha de realizarse desde una embarcación, cumpliendo las condiciones establecidas y presentando la declaración responsable ante Capitanía Marítima. Entre otros factores porque la zona donde se arrojen debe evitar hábitats marinos y especies protegidas.

Cenizas Mediterráneo se encarga de los trámites necesarios, de coordinar la embarcación y de llevar a la familia al lugar correspondiente. Los familiares únicamente tienen que aportar la documentación de la persona fallecida.