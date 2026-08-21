La Diputación de Málaga comprará una autoescala de 32 metros y dos camiones 4x4 para el Consorcio de Bomberos

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga continúa reforzando sus medios para afrontar incendios, rescates y otras emergencias en la provincia. La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por un importe total de dos millones de euros la adquisición de una autoescala de 32 metros y dos autobombas rurales pesadas todoterreno.

Los nuevos vehículos estarán destinados a mejorar la capacidad de respuesta de los bomberos tanto en rescates en altura y calles estrechas como en intervenciones en montes, caminos, zonas embarradas y lugares de difícil acceso.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado el esfuerzo inversor de la institución para modernizar la flota del Consorcio Provincial de Bomberos e incorporar vehículos especializados para distintos tipos de emergencias.

Una autoescala de 32 metros para rescates en altura

La licitación permanecerá abierta hasta el próximo 9 de septiembre. Del presupuesto total, 900.000 euros se destinan a la adquisición de una autoescala automática compacta de 32 metros, especialmente diseñada para realizar intervenciones de extinción de incendios y rescates en altura en calles estrechas.

El vehículo dispondrá de una escalera articulada y telescópica, equipo de estabilización y apoyo, sistema hidráulico, plataforma de giro, puesto principal de control y una cesta de salvamento.

Además, estará preparado para proyectar hasta 2.000 litros de agua por minuto desde diferentes posiciones y alturas, lo que permitirá utilizarlo tanto en labores de rescate como en la extinción de incendios en edificios.

Actualmente, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga cuenta con cuatro autoescalas de 32 metros, ubicadas en los parques de Antequera, Vélez-Málaga, Estepona y Torremolinos, además de otras tres de 27 metros en Ronda, Coín y Colmenar.

Dos nuevos camiones 4x4 para incendios en zonas de difícil acceso

La segunda parte del contrato contempla una inversión de 1,1 millones de euros para adquirir dos autobombas rurales pesadas de doble cabina.

Estos vehículos contarán con tracción 4x4 y estarán preparados para desplazarse por caminos de tierra, montes, zonas con barro y otros terrenos en los que un camión urbano convencional puede tener dificultades para acceder.

Cada autobomba dispondrá también de una cisterna con capacidad para 3.000 litros de agua. Aunque estarán especialmente orientadas a intervenciones en entornos rurales, también podrán utilizarse en emergencias dentro de núcleos urbanos.

Nuevos vehículos para los Bomberos de Málaga en 2026

La nueva licitación se suma a las incorporaciones realizadas durante los últimos meses para renovar los medios del Consorcio Provincial de Bomberos.

A finales de julio entraron en servicio dos vehículos logísticos especializados: un camión destinado a funcionar como Puesto de Mando Avanzado y otro equipado específicamente para intervenciones en inundaciones y rescates.

Previamente, en febrero, el CPB incorporó 12 nuevos vehículos. Entre ellos figuran seis todoterreno 4x4 preparados para intervenir en inundaciones y terrenos complicados, una unidad especializada en emergencias químicas, biológicas o radiológicas y cinco furgonetas 4x4 destinadas al transporte de personal y material.

La unidad para incidentes con sustancias peligrosas cuenta con equipos específicos de protección para los bomberos y dispositivos destinados a medir la presencia de este tipo de sustancias.

Una escala de 54 metros y 46 nuevos bomberos

La Diputación prevé continuar ampliando durante este año los recursos destinados a los servicios de extinción de incendios y salvamento.

Francisco Salado ha señalado que «nuestro compromiso es seguir reforzando los medios humanos y materiales del Consorcio Provincial de Bomberos» ante las emergencias o catástrofes que puedan producirse en la provincia.

Entre las próximas incorporaciones figuran dos bombas urbanas ligeras y una escala articulada de 54 metros con ascensor, que, según la Diputación, será única en la provincia de Málaga.

El refuerzo también alcanzará a la plantilla. Para 2027 está prevista la incorporación de 46 nuevos bomberos, de los que 21 estarán destinados al parque de Álora-Pizarra, situado en Zalea, mientras que otros 25 reforzarán el operativo y la administración del Consorcio Provincial de Bomberos.