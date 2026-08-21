Hosteleros lamentan el daño a la imagen de Málaga por las playas y los cortes de luz

Todo tiene un límite. Así lo ven propietarios de restaurantes y chiringuitos de Málaga a raíz del cierre durante unos días de las playas de la capital, en plena Feria, o el aumento de los cortes de luz en el mes con más facturación y más contratación laboral de todo el calendario. El presidente de la patronal hostelera Mahos, Javier Frutos, se muestra crítico con el progresivo deterioro de infraestructuras básicas en materia de saneamiento o de abastecimiento eléctrico. Aunque muchos bañistas hayan vuelto en las últimas horas al litoral, consideran que el daño ya está hecho, en términos de "reputación del destino".

"Una imagen bastante negativa fuera de España"

Alude de manera muy directa a lo que representan 120.000 personas empleadas en pleno verano, que constituye un récord de contratación, pero también de recaudación en impuestos tanto directos como indirectos. "Lógicamente, esa imagen que se puede estar dando incluso fuera de España es bastante negativa. Me refiero a que en pleno agosto, durante la Feria de Málaga, se lleguen a cerrar playas durante días por cuestiones sanitarias", argumenta. Ya en las últimas horas también se han pronunciado distintos representantes de partidos políticos en este sentido.

La actividad en la playa de La Misericordia este jueves, ya reabierta al público y apta para el baño. / Jorge Zapata

"Indudablemente para nosotros es un problema. Esto afecta mucho a la imagen de Málaga, y estamos hablando de julio y agosto, de una temporada alta, sabiendo que dependemos y mucho de un segmento fundamental como el del sol y playa. Esperemos que se solucione lo que tenga que solucionar, aunque ya estén abiertas las playas", relata quien a su vez es portavoz sectorial para toda Andalucía y forma parte de la dirección nacional de este importante colectivo en términos turísticos y económicos. Acerca de la acción institucional, el Ayuntamiento de la capital ha relatado no obstante que desvinculan un posible fallo del saneamiento de los episodios vividos en los últimos días.

Una problemática que se añade a las de los frecuentes cortes de electricidad

Mahos no sólo está pendiente en este momento del buen estado de las playas, que de manera directa afecta a hosteleros que tienen sus restaurantes y chiringuitos a pie de playa, por lo que han tenido pérdidas muy significativas durante esos días. A esos cierres de arenales en Málaga y Benálmadena, la patronal añade su queja por cortes de electricidad, "que ya llevamos sufriendo durante varios años", manifiesta Frutos.

Explica que son reiterados cortes de luz, apagones, "que nos está perjudicando mucho a la hostelería, a la actividad normal. Este verano estamos teniendo temperaturas quizás algo más altas en algún punto, y estamos teniendo varios problemas. Tenemos muchos hosteleros con distintos cortes de luz, que obviamente repercuten en la facturación", desarrolla.

Un socorrista advierte a dos bañistas del riesgo de bañarse en las playas de Pedregalejo por la presencia de la bacteria E.coli. / Alfonso Vázquez

Todo este escenario llega con un julio cerrado en casi 120.000 empleos directos en el sector, dentro de toda la provincia, y un agosto que puede que incremente esa cifra ya de récord en un 3% o hasta en un 4%. Mahos considera que se trata de un segmento "estratégico dentro de la contratación". Y confía Frutos, como portavoz sectorial, que se espera que agosto también supere a julio en consumo. "Ojalá que sirva para equilibrar la bajada de consumo que hemos tenido en el mes de julio", expresa.