Los hoteles de Málaga pasan el ecuador del verano con ganancia de clientes: así sube el turismo nacional y extranjero en 2026

Los hoteles de la provincia de Málaga siguen registrando en este 2026, entrado ya el verano, una tendencia al alza tanto en número de turistas alojados como en volumen de pernoctaciones, con aumentos tanto en el segmento de visitantes nacional y extranjero. Hasta el mes de julio, la planta hotelera malagueña acumula un total de 3,66 millones de viajeros (con un aumento interanual del 1,9%) y más de 13 millones de noches de hotel (un 3,6% más), según los datos de Coyuntura Turística Hotelera publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cifras redondas, se han ganado más de 70.700 viajeros y 463.400 pernoctaciones en relación a los datos que se acumulaban hace ahora un año.

¿Cuánto sube la llegada del turismo nacional y del extranjero a Málaga?

Por procedencia de los turistas, los hoteles de Málaga siguen teniendo al segmento de visitantes foráneos como vía principal de negocio, con 2,45 millones de visitantes y más de 10 millones de pernoctaciones, según el INE. Las cifras de turistas extranjeros suben un 2,4% con respecto al mismo periodo del pasado año (sumando 58.272 viajeros más que en el mismo periodo del año pasado) mientras que la de pernoctaciones aumentan un 3,5% (en este caso, correspondientes a 341.214 noches de hotel más).

Por su parte, el canal de turistas españoles también muestra un buen comportamiento hasta julio con 1,2 millones de visitantes nacionales y 2,99 millones de noches de hotel, El incremento es del 1% en el número de turistas (12.448 más) y del 4,2% en el apartado de pernoctaciones (122.204 más).

Los datos particulares del mes de julio han sido, en este caso concreto, ligeramente mejores que los de julio de 2025. El número total de viajeros fue de 670.143, algo por encima de los 668.530 de hace un año (la subida es de algo más de 1.500 turistas). La cifra de pernoctaciones sí mejorado de forma más ostensible: han sido 2,64 millones frente a las 2,59 de hace un año (casi 43.000 estancias más).

Los hoteles de Málaga están registrando una gran ocupación. / La Opinión

Los precios de los hoteles en Málaga siguen subiendo

La facturación por habitación ocupada en tarifa media diaria (ADR) en la provincia de Málaga fue en julio de 204,2 euros, un 7,1% más que en el mismo mes del año anterior. En España, el ADR medio fue de 156,92 euros, con un aumento del 6,7%. El ADR de Málaga fue, a nivel provincial, el tercero más alto del país tras Guipuzkoa (230,8) y Baleares (213,6).

Por municipios turísticos malagueños, el INE recoge que Marbella, con 416,2 euros fue la localidad con el ADR más alto de España. El resto de valores recogidos por el organismo estadístico son los de Estepona (210,4 euros), Torremolinos (190,5), Benalmádena (175,2), Málaga capital (162,2), Nerja (150,8), Fuengirola (124,1), Ronda (117,6) y Antequera (78,6).

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que mide la rentabilidad y está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó en España los 119,3 euros, con una subida del 6,5%, y en la provincia de Málaga llegó a 171,7 euros, con un 10,7% de aumento. De nuevo Málaga presenta el tercer dato más elevado de España a nivel provincial tras Guipuzkoa (193,6) y Baleares (189,2).

Por municipios, Marbella presentó, de largo, el mayor RevPar del país, con 339,4 euros (San Sebastián es segunda, con 253). En el resto de la provincia la horquilla se mueve desde los 31 de Antequera y los 56 de Ronda a los 112 de Fuengirola, los 136 de Nerja, los 140 euros de Málaga capital y los más de 160 de Estepona, Torremilinos y Benalmádena.

Más ocupación y empleo en los hoteles de Málaga en 2026

La ocupación de los hoteles de Málaga en el mes de julio fue del 77,4% por plazas (por encima del 73,2% del mismo mes de 2025) y del 83,9% por habitaciones (también mejora el 80,5% que se registró hace un año).

Las cifras del INE indican también que hubo 642 hoteles abiertos en julio, en este caso por debajo del nivel de 2025 (660). El número de plazas disponibles estimadas fue de 106.021 (frente a las 108.931 del año anterior).

Los hoteles de la provincia dieron trabajo en julio a 22.986 trabajadores, un volumen considerablemente superior al del pasado verano (20.423). El máximo de empleo turístico en los hoteles se suele dar cada año en julio y agosto, como es lógico.