Málaga, la provincia favorita para disfrutar del eclipse en 2027: la Costa del Sol concentra más del 70% de las reservas hoteleras

Como Málaga se quedó con ganas de más el pasado 12 de agosto, la luna y el sol le recompensarán en 2027 con un eclipse total. Y lo cierto es que la expectación por este nuevo fenómeno astronómico ya se constata con cifras: la provincia se ha convertido en el destino más codiciado para disfrutar de la jornada del próximo 2 de agosto. La Costa del Sol concentra más del 70% de las reservas hoteleras de las zonas que se encuentran en la franja de la totalidad del eclipse, según la plataforma de comparación de precios CHECK 24 España.

La empresa refleja en su estudio que aunque la fecha del fenómeno de 2027 era sobradamente conocida, no fue hasta vivido el furor del fenómeno astronómico del pasado 12 de agosto, cuando el ritmo de reservas comenzó a acelerarse. En los días posteriores al eclipse de 2026 se registraron, en la franja de totalidad de 2027, tres veces más reservas que las acumuladas hasta entonces. Esto supone que cerca del 80% de las reservas hoteleras en las localidades donde podrá verse el eclipse total de 2027 se realizaron después del fenómeno astronómico de este mes de agosto. Y Málaga es la favorita.

Málaga es la provincia andaluza con más municipios desde los que el fenómeno podrá observarse en su totalidad. Quizá con ese apunte se entiende que las localidades de Málaga capital, Manilva, Benalmádena y Fuengirola destaquen entre los principales destinos de los viajeros para estas fechas. También destaca Chiclana de la Frontera, en Cádiz, que se encuentra entre los municipios más reservados.

Reservas de hasta cuatro noches

Aquellos que ya planean su viaje a Málaga para 2027, no parecen limitarlo únicamente a la jornada del eclipse, que esta vez no será en el colinde de la tarde con la noche sino a las 10.48 horas de la mañana. La duración media de las reservas que incluyen el 2 de agosto de 2027 se sitúa en cuatro noches, por lo que las estancias abarcan varios días de la primera semana de agosto.

Este comportamiento apunta a una planificación que combina la observación del fenómeno con una estancia más amplia en el destino. La anticipación con la que comienzan a registrarse las reservas refleja, además, el interés por asegurar alojamiento ante un acontecimiento que puede concentrar la demanda en fechas y ubicaciones muy concretas.

El comparador de precios explica que en momentos de alta demanda, "comparar y reservar con antelación resulta clave". Así, empezar la búsqueda con tiempo "permite acceder a una mayor variedad de alojamientos a un precio más ajustado". Como consejo, desde CHECK 24 España indican que durante este tipo de eventos, se recomienda además valorar especialmente la ubicación y las condiciones de cancelación.

Así será el eclipse de 2027

Durante unos instantes, el disco solar desaparecerá completamente, el cielo perderá su luminosidad habitual y podrá contemplarse la corona del Sol, invisible en condiciones normales. El Instituto Geográfico Nacional ya permite consultar el fenómeno municipio por municipio. El IGN cifra la duración de la oscuridad total en la capital en 1 minuto y 49 segundos, que es lo que durará el eclipse total.

Cuanto más nos coloquemos al oeste de Málaga, más durará la noche momentánea. Hacia la Axarquía, Málaga seguirá dentro de la franja de totalidad, aunque el tiempo se irá reduciendo. Rincón de la Victoria tendrá cerca de 1 minuto y 53 segundos; Nerja, alrededor de 1 minuto y 39 segundos; y Vélez-Málaga, algo menos de un minuto. En Manilva, la totalidad se extenderá aproximadamente durante 3 minutos y 47 segundos. En Estepona serán unos 3 minutos y 36 segundos y en Marbella, alrededor de 3 minutos y 16 segundos. También superarán ampliamente los dos minutos Fuengirola, con unos 3 minutos y 10 segundos; Benalmádena, con alrededor de 2 minutos y 51 segundos; y Torremolinos, con unos 2 minutos y 40 segundos.

Franjas que marcan donde se verá el eclipse total / L.O.

El eclipse no será total en toda la provincia de Málaga

Pese a que no toda la provincia de Málaga entra dentro de la franja de totalidad del eclipse, ya son muchas las familias que también preguntan por los precios de alojamientos en casas rurales para agosto del próximo año. Como ya publicó este periódico, según la plataforma malagueña Ruralidays, días después del eclipse del 12 de agosto se cifró un aumento del 500% en la demanda en zonas rurales para el primer fin de semana de agosto de 2027.