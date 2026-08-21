Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espigones de Pedregalejo sin acceso peatonalLa Feria del Centro pierde su identidadCinco terremotos sacuden Granada de madrugadaHosteleros critican el cierre de playasDespedir a un familiar en alta mar, funeral en augePrograma, horarios y conciertos de la Feria de MálagaJonathan Barreiro, el comodín de Txus Vidorreta: ¿alero, ala-pívot o las dos cosas?El alcalde de Córdoba prefiere que sea la empresa malagueña Dcoop quien compre Deoleo
instagramlinkedin

Suspensión

Pablo Alborán suspende un concierto en Ciudad Real por una neumonía grave: "Espero que nos veamos muy pronto"

Lo ha anunciado el propio cantante en un comunicado en el que ha precisado que "por indicación médica" debe guardar "reposo total durante los próximos días"

Archivo - Imagen de archivo del cantante Pablo Alborán durante un concierto.

Archivo - Imagen de archivo del cantante Pablo Alborán durante un concierto. / Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Opinión

Málaga

El artista Pablo Alborán ha suspendido el concierto que iba a ofrecer este viernes 21 de agosto en Ciudad Real por una neumonía grave.

Así lo ha anunciado el propio cantante en un comunicado en el que ha precisado que "por indicación médica" debe guardar "reposo total durante los próximos días".

"Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto", ha añadido dirigiéndose directamente a todos aquellos que tenían entrada para su actuación enmarcada en la gira 'Global Tour KM0'.

Así, ha agradecido el interés por su salud y ha pedido que la información "se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria".

"Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada", ha explicado.

Noticias relacionadas y más

Nuevo álbum

El malagueño está recorriendo toda la geografía española para presentar su último álbum 'KM0' antes de llevar su espectáculo a Latinoamérica con paradas en países como México, Guatemala, Panamá, o Costa Rica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y se siente con fuerza en Málaga
  2. Resurrección Antón, experta en seísmos: 'Van a volver a haber terremotos en el sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe
  3. Una tormenta de rayos y truenos sorprende a Málaga de madrugada
  4. La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo
  5. Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 en Granada se deja notar en la provincia de Málaga: 'Ha habido un ruido extraño
  6. Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria
  7. Bandera roja y baño prohibido en cuatro playas de Málaga capital este sábado
  8. La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en tres comarcas de Málaga tras el 'sorprendente' aguacero de madrugada

Pablo Alborán suspende un concierto en Ciudad Real por una neumonía grave: "Espero que nos veamos muy pronto"

Pablo Alborán suspende un concierto en Ciudad Real por una neumonía grave: "Espero que nos veamos muy pronto"

Qué te puede pasar por bañarte con bandera roja en Málaga: multas de hasta 3.000 euros

Qué te puede pasar por bañarte con bandera roja en Málaga: multas de hasta 3.000 euros

El 'duelo migrante', de la ilusión al miedo de quienes abandonan su país de origen

El 'duelo migrante', de la ilusión al miedo de quienes abandonan su país de origen

Sorpresa en el sector hotelero: Málaga cerrará su Feria con una ocupación del 93,57 %, una cifra que supera las estimaciones iniciales de la patronal y se iguala a la de 2025

Sorpresa en el sector hotelero: Málaga cerrará su Feria con una ocupación del 93,57 %, una cifra que supera las estimaciones iniciales de la patronal y se iguala a la de 2025

Los hoteles de Málaga pasan el ecuador del verano con ganancia de clientes: así sube el turismo nacional y extranjero en 2026

Los hoteles de Málaga pasan el ecuador del verano con ganancia de clientes: así sube el turismo nacional y extranjero en 2026

Despedir a un familiar en alta mar, un tipo de funeral en auge durante los meses de verano en Málaga

Despedir a un familiar en alta mar, un tipo de funeral en auge durante los meses de verano en Málaga

Hosteleros de Málaga critican el daño reputacional por el cierre de playas: "La imagen fuera de España es bastante negativa"

Costas pedirá al Ayuntamiento de Málaga impedir el acceso peatonal a los espigones de Pedregalejo

Costas pedirá al Ayuntamiento de Málaga impedir el acceso peatonal a los espigones de Pedregalejo
Tracking Pixel Contents