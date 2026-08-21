Sorpresa en el sector hotelero: Málaga cerrará su Feria con una ocupación del 93,57 %, una cifra que supera las estimaciones iniciales de la patronal y se iguala a la de 2025

La recta final de la Feria de Málaga ha dado una sorpresa de última hora a los hoteleros, que verán cerrar esta Semana Grande con una ocupación media en los hoteles de la ciudad del 93,57%, una cifra en línea con la de 2025, cuando la festividad alcanzó el 93,62%. Así ha informado este viernes la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que a 11 de agosto fijaban el cierre de la Feria con unos datos de reservas hoteleras en la provincia inferiores al 90%. Las previsiones iniciales de la patronal eran del 88,4% de ocupación, cinco puntos menos de los que finalmente se han registrado.

Tanto en esta edición como en la de 2025, el mayor índice de ocupación hotelera se ha registrado al principio de la Feria, que coincide con el espectáculo de drones y fuegos artificiales y el primer fin de semana de las fiestas, según ha resaltado Aehcos en un comunicado. Esta edición, los establecimientos hoteleros han estado ocupados en un 96,08% entre el 14 y el 16 de agosto (dos noches), mientras que en 2025 lo estuvieron en un 96,70% entre el 14 y el 17 de agosto (tres noches).

Málaga ya encara una recta final de Feria para la que se prevé una ocupación del 93,93% desde este viernes 21 de agosto hasta el domingo. Se trata de una estimación al alza, pues el año pasado la ocupación tan solo alcanzó el 90,40% del 22 al 24 de agosto. Estaríamos hablando de un incremento de 3,53 puntos porcentuales.

El turismo internacional vuelve a sostener la ocupación hotelera en la Feria de Málaga

El mercado internacional sostiene en gran medida el éxito hotelero durante la Feria de Málaga, pues es este tipo de visitante el que en un 60,35% mantiene un peso mayoritario dentro de la demanda hotelera de la ciudad, frente al 39,65% de visitantes nacionales. Este comportamiento vuelve a poner de manifiesto el peso que tienen los mercados internacionales en la actividad turística de la capital malagueña y su capacidad para generar demanda durante periodos de especial relevancia para el destino.

Aehcos valora positivamente la evolución de la actividad hotelera durante la Feria y destaca la diferencia positiva respecto al último fin de semana del año anterior, aunque cree que los resultados deben analizarse teniendo en cuenta el contexto general de la temporada, que ha sido buena en líneas generales, y la evolución de la demanda. La Feria continúa siendo "uno de los grandes acontecimientos capaces de generar actividad turística y demanda hotelera" en Málaga, ha señalado la patronal.

Las reservas de "última hora" están de moda

En esta edición se ha vuelto a comprobar que existe una respuesta importante por parte de los visitantes, especialmente del mercado internacional, y que los principales momentos de la programación tienen una incidencia directa en el comportamiento de las reservas. Aunque advierten: "Debemos ser prudentes a la hora de valorar los resultados, porque la evolución de la demanda durante este verano está demostrando que el comportamiento de última hora tiene cada vez más peso".

Las reservas de última hora están de moda, algo que demuestra que la ocupación haya evolucionado de manera diferente a lo largo de la Feria. La patronal hotelera considera que los datos de esta Feria vuelven a poner de manifiesto la capacidad de Málaga para mantener su atractivo como destino urbano y cultural durante el verano, así como el papel que desempeñan sus grandes eventos en la generación de actividad económica para el conjunto de la ciudad.