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Crisis migratoria

El alcalde de Málaga visita mañana Ceuta para mostrar "solidaridad y apoyo" ante la crisis migratoria

Francisco de la Torre incluye en su agenda una visita institucional a la ciudad autónoma junto a su presidente Juan Jesús Vivas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. / Álex Zea

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, visitará mañana Ceuta en compañía del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El regidor incluye esta visita institucional en su agenda, según se describe en la propia convocatoria de prensa, "como muestra de solidaridad, cercanía y apoyo a la ciudadanía ceutí ante los graves acontecimientos que afectan a su seguridad, convivencia y normalidad".

En el marco de la visita, el alcalde y el presidente mantendrán un encuentro en el Palacio de la Asamblea, donde atenderán posteriormente a los medios de comunicación.

De la Torre visitará la ciudad ceutí, que aún sufre las consecuencias de una crisis migratoria que estalló el pasado 30 de julio, cuando más de 70.000 migrantes entraron en la ciudad de forma irregular bordeando el espigón fronterizo con Marruecos. Según las últimas estimaciones, se calcula que aún pueden quedar entre 3.000 y 5.000 personas en Ceuta que no han regresado a su país.

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

Entidades malagueñas como la Asociación Marroquí han reclamado una actuación inmediata de las Administraciones ante la situación de los menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta y ha defendido que su protección debe mantenerse bajo responsabilidad pública.Según señalaba la asociación, cerca de veinte días después de la llegada masiva de personas a Ceuta todavía existen menores que han permanecido en espacios provisionales, campamentos improvisados o viviendas particulares.

Críticas a la gestión del Gobierno

Casi un mes después, el Gobierno central anunció la creación de un mando único para la crisis de Ceuta que estará dirigido por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Noticias relacionadas y más

Por su parte el Partido Popular criticó duramente la gestión del Gobierno tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta y exigió la repatriación "cuanto antes" de las personas que aún continúan en la ciudad autónoma.

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