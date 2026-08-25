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Temperatura

La temperatura del mar en Málaga registra su mínimo histórico en agosto: 15,6 grados en el Puerto

Esta caída de la temperatura en el mar Mediterráneo se registra tan solo unos días después de alcanzar un máximo de 28,8 grados, una variación de casi 13 grados

Vista de la rada del Puerto de Málaga.

Vista de la rada del Puerto de Málaga. / L. O.

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Aroha Moreno

Aroha Moreno

El Puerto de Málaga ha registrado una de las temperaturas del agua más bajas para los niveles habituales de un mes de agosto en la capital: 15,6 grados, tal y como ha registrado la boya instalada en la zona portuaria. Según ha informado la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), con estos datos el mar ha alcanzado un mínimo de récord en la serie histórica este mes y supone una caída considerable con respecto a registros anteriores recogidos en la misma ubicación.

Gráfica de temperatura del agua del mar en el Puerto de Málaga

Gráfica de temperatura del agua del mar en el Puerto de Málaga / Datos de puertos

Verano de calor

Esta caída llega tan solo unos días después de que la misma boya del Puerto de Málaga registrase unas temperaturas inusualmente altas, con 28,8 grados. De hecho, la propia Aemet informaba en sus redes sociales de las temperaturas "altísimas" que se estaban registrando en el agua del mar en el Mediterráneo, "muy por encima de lo normal en estos días para la época del año". Una situación que contrasta con el notable descenso que se ha registrado esta mañana a primera hora.

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Próximos valores

A una semana del comienzo de septiembre, con la proximidad de la estación de otoño, se empieza a percibir una bajada de las temperaturas. Además, una reciente vaguada en la Península ibérica ha dejado a su paso lluvias y fuertes vientos en la capital, según ha indicado la Aemet. En estos últimos días del mes, Málaga rondará entre los 30 °C de máxima y unos 20 °C de mínima. El miércoles 26 de agosto será la fecha más calurosa y el sábado 29, la más fresca.

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