Concienciar sobre la prevención del suicidio, el reto del Hospital Clínico de Málaga

Bajo el lema 'Cambiar la narrativa', el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Clínico) busca visibilizar la salud mental. Coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre, el complejo hospitalario ofrece una jornada que pretende reabrir el debate, romper estigmas y concienciar a profesionales e instituciones sobre la importancia del acompañamiento y la detección precoz de conductas suicidas.

La actividad estará organizada por la unidad de gestión clínica de Salud Mental del hospital y tendrá lugar en el salón de acto del Clínico. El mensaje está claro: 'Hablar puede cambiar una vida. Escuchar también'. Durante la jornada se abordará esta realidad desde múltiples perspectivas clínicas y sociales con profesionales e instituciones para formar y concienciar desde el punto de vista social y sanitario.

Diversas charlas y ponencias

El programa contará además con la intervención del psicólogo clínico de la Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) de Benalmádena (Torrequebrada), David Seguí Durán, con la ponencia titulada 'Crisis adolescente en una sociedad en crisis. Morir antes del suicidio'.

A continuación, las psiquiatras de la USMC Valle del Guadalhorce (Cártama), Rosario Duran García y Blanca Molina Peláez, abordarán la temática 'Entre el ideal y la realidad: Suicidio y maternidad'.

Asimismo, la trabajadora social de la USMC Puerta Blanca, Remedios Sánchez Navarro, expondrá la 'Importancia de los determinantes sociales en la prevención del suicidio'.

Por último, la enfermera especialista de Salud Mental de la USMC Benalmádena (Torrequebrada), Dolores Gómez García, presentará la 'Implementación de la Guía de Prevención de la Conducta Suicida en Unidades de Hospitalización. Experiencia del Programa BPSO de Enfermería'.

Con este encuentro, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria reafirma su compromiso con la Estrategia Andaluza de Salud Mental, reforzando la coordinación interdisciplinar de sus unidades asistenciales y promoviendo un espacio de escucha activa en beneficio de los pacientes y sus familias.