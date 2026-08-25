Cuatro constructoras se interesan por el soterramiento de la avenida de Valle-Inclán en Málaga, una obra de 26,8 millones

Cuatro empresas constructoras han mostrado interés en el proyecto para soterrar la avenida Valle-Inclán a su paso por la intersección con Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa, que sufre atascos crónicos que ya no sólo se producen en las horas punta, debido a la gran cantidad de coches que utilizan esta salida. Y es que esta circunvalación no sólo da acceso a populosos barrios como Miraflores, Nueva Málaga, Gamarra, La Trinidad... sino que también es utilizada por los vecinos de Martiricos, La Palmilla, La Roca o Eugenio Gross.

Valle-Inclán es, desde casi su inauguración, uno de los puntos negros del tráfico en Málaga. Por esta avenida pasan cada día entre 50.000 y 55.000 vehículos (datos del último trimestre de 2025), que conectan el tráfico que llega desde el falso túnel de la avenida de Carlos Haya con la zona norte. El resultado es un cuello de botella permanente. Una situación que ha ido a peor por el incremento de vecinos en barrios como Carlinda, y que empeorará en los próximos años debido a dos nuevos proyectos que van a sumar más coches: el futuro tercer hospital y el nuevo centro comercial que se proyecta en los suelos de la antigua fábrica de Salyt.

Sando y Acciona

De las cuatro interesadas, Sando y Acciona han autorizado al Ayuntamiento de Málaga a hacer pública su participación en la consulta preliminar realizada antes de sacar a concurso la actuación. La obra cuenta con un presupuesto base de 26,8 millones de euros, IVA incluido, y busca aliviar uno de los principales puntos de congestión de la capital. Por este cruce circulan cerca de 55.000 vehículos diarios, con retenciones frecuentes que terminan afectando también a la salida de la MA-20, Camino de Suárez y Martínez de la Rosa.

La consulta al mercado, iniciada el pasado 23 de julio, permitirá al Consistorio ajustar las condiciones de la futura licitación, conocer la capacidad de las constructoras para asumir una intervención de esta envergadura e identificar posibles riesgos técnicos o económicos.

El contrato combinará la redacción del proyecto de construcción y la posterior ejecución de las obras. Del presupuesto total, 1,45 millones se destinarán a los trabajos de campo y al diseño del proyecto, mientras que los 25,35 millones restantes financiarán la construcción.

La licitación, prevista para este trimestre

El Ayuntamiento mantiene su intención de sacar a concurso el proyecto y la obra durante el tercer trimestre de 2026. La planificación municipal sitúa el inicio de la redacción del proyecto en el primer trimestre de 2027 y el comienzo de los trabajos en el segundo trimestre de 2028.

El Consistorio fija un plazo de ejecución de 31 meses. La redacción del proyecto dispondrá de ocho meses y las obras, de 22. Entre ambas fases se contempla un periodo máximo de cinco meses para su visado, supervisión y aprobación.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión / LMA

Un túnel de 660 metros y cuatro carriles

La actuación supondrá una remodelación integral del cruce de Valle-Inclán con Camino de Suárez y Martínez de la Rosa. El tráfico principal de la avenida se desviará por un paso inferior para mantener la circulación continua en sentido este-oeste y evitar los semáforos y las interferencias con los movimientos transversales.

Este soterramiento tendrá 660 metros de longitud, de los que 180 corresponderán al falso túnel y el resto a las dos rampas de acceso. Dispondrá de cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación.

El proyecto incluye además un segundo paso inferior para los vehículos que lleguen desde el oeste por Valle-Inclán y se dirijan hacia el centro a través de Martínez de la Rosa. Será un túnel unidireccional de un carril y 230 metros de longitud: 150 metros de falso túnel y 80 de rampa de salida.

Con esta solución se pretende separar el tráfico de entrada al centro de los desplazamientos locales y reducir los puntos de conflicto en la intersección.

Recreación del proyecto de soterramiento de la avenida Valle Inclán, en Málaga / La Opinión

Una glorieta en superficie con una isleta de 5.000 metros cuadrados

Sobre los túneles se construirá una glorieta elíptica de dos carriles que organizará las conexiones entre Valle-Inclán, Camino de Suárez, Martínez de la Rosa, Galeno y Alcalde José Luis Estrada.

La rotonda permitirá mantener los movimientos entre los seis ramales del nudo y mejorar las conexiones entre los barrios situados al norte y al sur de la avenida. Su isleta central, de unos 5.000 metros cuadrados, podrá incorporar zonas ajardinadas y mobiliario urbano.

La intervención también persigue regenerar el espacio público, facilitar los desplazamientos peatonales entre Miraflores y Carlinda y aumentar la seguridad en el entorno. La propuesta inicial contempla, además, conservar las plazas de aparcamiento existentes junto a la actual rotonda de Suárez.