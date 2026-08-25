Desaparece otro quiosco de Málaga: expira la licencia tras permanecer sin uso

Sobre las ocho de la mañana, un camión con brazo articulado ha estacionado en la calle Martínez Maldonado, a la altura del cruce con Luis Braile, para desmontar y retirar un quiosco que llevaba tiempo sin actividad, tras expirar su licencia.

Este quiosco permanecía en esta ubicación, al menos, desde hace quince años pero en los últimos tiempos permanecía cerrado y sin uso. Según explican fuentes del Ayuntamiento de Málaga a este periódico, al expirar la licencia de uso, el propietario ha procedido a retirar el punto de venta, "tal y como establece la ordenanza".

Tal y como se refleja en la 'Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público y espacios libres abiertos al uso público mediante la instalación de quioscos en la ciudad de Málaga', actualizada en 2024, el plazo de estas concesiones es de 30 años.

En cuanto a la obligación de retirar el quiosco, la ordenanza señala lo siguiente: "La extinción de la concesión conllevará la orden de retirada del quiosco por parte de la persona o entidad adjudicataria, previo apercibimiento de retirada de la instalación, concediendo el plazo de dos meses para retirarlo de la vía pública, debiendo reponer el pavimento y dominio público alterado en las debidas condiciones de uso general. En caso de no retirarlo el interesado, se procederá a la retirada mediante la ejecución subsidiaria".

Quioscos en crisis

Estos puestos de venta atraviesan una crisis del negocio desde hace años, entre otros factores, por la caída en las ventas de revistas y prensa escrita. De hecho, para tratar de frenar su total desaparición, en los últimos años la ordenanza municipal ha introducido novedades en sus servicios para tratar de reflotar el negocio, como la instalación de cajeros automáticos, la autorización para vender café, la paquetería o la realización de fotocopias.

"La situación de los últimos años de este sector demuestra que estos han sufrido una notable pérdida de su posicionamiento tradicional como referentes en las calles y barrios de la ciudad", alerta la propia ordenanza municipal. "