Málaga se prepara para un eclipse lunar parcial esta semana: los mejores sitios y horas para verlo

El pasado 12 de agosto miles de personas salieron a la calle para ver el eclipse solar. Lugares abarrotados, azoteas de grandes edificios ocupadas por grupos de personas o farmacias que ya no podían atender la enorme demanda de gafas homologadas fueron algunas de las imágenes que dejó una jornada con el Sol como protagonista. Ahora, el próximo 28 de agosto, será el turno de la Luna con un eclipse parcial.

Sin embargo, estos dos fenómenos, pese a tener el mismo nombre, son muy diferentes. Mientras que el eclipse solar consiste en la interposición de la Luna entre la Tierra y el Sol, este se basa en un orden diferente de alienación entre los astros: “Hay una alineación casi perfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna. La Luna se coloca al final de este trío y cuando la Tierra proyecta una sombra bastante oscura hacia el espacio, la Luna en su órbita alrededor de la Tierra atraviesa la atraviesa y se oscurece”, explica Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de España y director del Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla).

Eclipse lunar / Archivo de Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica de España

Fases del fenómeno

A partir de las 4.34 horas de la madrugada del jueves 27 al viernes 28 de agosto, comenzará el eclipse en lo que sería el primer contacto (las fases en las que se divide el fenómeno). En el segundo contacto, la Luna comenzará a adentrarse en la zona de mayor ocultación, hasta alcanzar el máximo del eclipse, con un 93% de su superficie cubierta por la sombra terrestre. Y, en torno a las 6.12 horas ya se podrá apreciar este máximo, en el que se incluyen el tercer y cuarto contacto.

Visualmente, en esta fase se apreciará una Luna especialmente rojiza y anaranjada a causa de luz solar por parte de la atmósfera terrestre: “La luz del Sol tiene que atravesar más capas de atmósfera, entonces le cuesta más trabajo y tiende al color rojo”, como explica Gilarte. Un fenómeno en el que se intensificará el color, al igual que cuando se ve al Sol ocultándose al atardecer o saliendo al amanecer. Sobre las 7.52 horas, ya se verá la Luna en su estado normal, lo que sería el quinto contacto, cuando la Luna ha completado su avance progresivo en la zona de la sombra hasta volver a abandonarla.

Recomendaciones para disfrutar del eclipse lunar

Este eclipse será mucho mayor en cuanto a alcance. A diferencia de los eclipses solares totales, cuya franja de visibilidad es más limitada y obliga a situarse “en una zona de unos 200 kilómetros de ancho”, el eclipse lunar podrá observarse desde una gran cantidad de lugares del mundo, incluyendo países de África, Europa o América. Esto se debe a que su franja mide “decenas de miles de kilómetros”.

De forma más específica, Gilarte expone las claves de esto: “Los eclipses de Luna son un fenómeno muy común, no son como los eclipses totales”, continúa. ”Para el eclipse de Sol tiene que estar justo en esa zona. El de agosto de 2027 se va a ver en muy pocos lugares Málaga, Cádiz, Ceuta y Melilla van a tener un eclipse total y el que no esté ahí lo verá parcial. Por ejemplo, desde Sevilla se va a ver casi parcial. Mientras más al norte menos va a cubrir la Luna al Sol”, expone.

Sin protección para verlo y lugares para disfrutarlo

Para su disfrute no será necesaria ningún tipo de protección. En cambio, para mejorar esta experiencia se recomienda la utilización de telescopios o prismáticos para ver “más acentuado el color rojizo” de la Luna.

Por otro lado, los mejores emplazamientos para observar este fenómeno en Málaga irían desde la playa de La Malagueta, hasta zonas altas donde haya miradores: “Hay que tener un horizonte despejado hacia el oeste, suroeste que no haya obstáculos, árboles montañas, edificios porque el eclipse se va a ver muy bajo”, indica Gilarte. Todo, para disfrutar de un acontecimiento natural atractivo para curiosos y aficionados a la astronomía.