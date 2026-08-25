Málaga es la provincia donde más sube el alquiler de una habitación de estudiante mientras que su vecina Granada es de las más baratas de España

Málaga sigue liderando rankings, aunque esta vez no es uno del que sacar pecho. La provincia registra el mayor incremento interanual de precios de habitaciones para estudiantes de España, con un 10%, y se consolida como la provincia donde más sube el alquiler de dichas características. Mientras, su vecina Granada registra las cifras más económicas del país y se convierte en una de las ciudades más baratas para alquilar, con una bajada del 2,9 % y un precio medio de 333 euros.

Según el Índice internacional de alquileres por ciudad de la plataforma europea de alquiler para estudiantes HousingAnywhere, referido al segundo trimestre de 2026, en Málaga, el alquiler medio de la habitación amueblada se sitúa en 550 euros y en Barcelona, la segunda más cara con una subida interanual del 8,3%, se puede alquilar por una media de 650.

Lo cierto es que este modelo de vida compartida en un mismo piso se afianza como opción más accesible frente a los estudios, que concentran casi el triple de competencia y superan los 1.000 euros en Madrid, Barcelona y Valencia.

"A nivel europeo los precios de habitaciones empiezan a bajar en comparación al año anterior, pero en España el precio sube en algunas ciudades y baja en otras. Los datos respaldan que compartir vivienda es una decisión financiera práctica que además ofrece una comunidad, ya que la competencia por alquilar un estudio es todavía mayor", explica el responsable del sur de Europa de HousingAnywhere, Luca Contella.

Aunque el precio de las habitaciones ha bajado un 4,6 % de media en Europa respecto al año pasado, la evolución en España refleja importantes diferencias de precio entre los principales destinos académicos y Málaga se posiciona entre los destinos con mayor demanda estudiantil.

Mientras unas provincias se encarecen, otras muestran descensos

Madrid, con un incremento del 3,4 %, alcanza los 600 euros mensuales por habitación y Bilbao sigue una tendencia similar, con un aumento del 5,2 %, lo que sitúa el coste medio de sus habitaciones en 553 euros. Tan solo tres euros más que en Málaga.

En contraste con incrementos de grandes capitales, otras ciudades universitarias muestran descensos en sus precios, como Alicante, que encabeza las bajadas con una reducción interanual del 5,6 %, lo que sitúa el alquiler de sus habitaciones amuebladas en 378 euros, y ofrece, al igual que Granada, los precios más competitivos, junto a Murcia.

En paralelo, mercados como Zaragoza (375 euros) mantienen sus precios estables y Salamanca y Murcia registran incrementos del 2,9 % y 4,9 %, manteniendo precios competitivos de 370 euros y 336 euros, respectivamente.

Destinos con fuerte atractivo internacional como Valencia y Sevilla se mantienen en un rango intermedio y variaciones más contenidas: Valencia registró un aumento interanual del 2,4 %, con un precio medio en 425 euros, mientras que la capital andaluza experimentó un ligero cambio del 1,3 % y alcanzó 390 euros.

Vivir solo sigue saliendo caro

La diferencia de precio entre compartir piso o vivir solo sigue siendo pronunciada, ya que mientras que las habitaciones ofrecen opciones más accesibles, el alquiler de un estudio requiere un presupuesto superior: 1.000 euros de media en Valencia, 1.100 en Madrid y 1.265 en Barcelona.

Además del factor económico, los datos de HousingAnywhere señalan que la relación entre oferta y demanda varía según el tipo de inmueble. Dado que la oferta de estudios es más reducida, la competencia es mayor: de media, 17 inquilinos compiten por cada unidad disponible, mientras que en las habitaciones, la mayor disponibilidad alivia la presión, con una media de 6,6 estudiantes por habitación.