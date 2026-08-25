Málaga renueva sus honores oficiales: hasta cuatro Medallas de la Ciudad al año, paridad y registro público

El Ayuntamiento de Málaga ya cuenta con un nuevo Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones que actualiza las normas municipales sobre reconocimientos oficiales, actos institucionales y símbolos de la ciudad. El texto sustituye la regulación vigente desde 2006 e introduce cambios en la concesión de la Medalla de la Ciudad, los Premios Ciudad de Málaga, la Llave de la Ciudad y otras distinciones municipales.

Entre las principales novedades figura la regulación de la Medalla de la Ciudad de Málaga, considerada la máxima condecoración municipal. El Ayuntamiento podrá conceder un máximo de cuatro medallas al año, aunque el Pleno podrá superar ese límite cuando concurran circunstancias excepcionales.

La distinción podrá recaer tanto en personas como en entidades nacionales o extranjeras que hayan prestado servicios o generado beneficios culturales o sociales para Málaga. Además, cuando se conceda a una persona, llevará aparejado el título de Hijo o Hija Predilecta, si ha nacido en Málaga, o de Hijo o Hija Adoptiva, si procede de fuera del municipio.

Paridad en las distinciones y posibilidad de revocarlas

El nuevo reglamento incorpora también el principio de paridad y de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la concesión de honores municipales, una de las cuestiones introducidas durante la tramitación mediante una enmienda de Con Málaga.

La norma regula además de forma expresa la revocación de las distinciones. Los reconocimientos podrán retirarse de oficio cuando quien los haya recibido incurra en actos o manifestaciones contrarios a los motivos que justificaron su concesión, y también podrá iniciarse el procedimiento a instancia de parte.

El Ayuntamiento creará asimismo un Registro de Reconocimientos en el que se recogerán todos los premios, honores y distinciones concedidos. Ese registro tendrá carácter público y será accesible a través de la web municipal.

Ocho categorías para los Premios Ciudad de Málaga

El reglamento ordena también los Premios Ciudad de Málaga, concebidos para reconocer actuaciones o servicios con una repercusión relevante para la ciudad.

Se establecen ocho categorías: Cultura, Deporte, Educación, Economía y Comercio, Innovación y Tecnología, Solidaridad, Sostenibilidad Medioambiental y Turismo. El Pleno podrá incorporar otras categorías si las circunstancias o la relevancia de nuevos ámbitos lo aconsejan.

Estos premios se concederán tras la valoración de candidaturas por un jurado y se entregarán en un acto oficial de carácter anual.

La norma mantiene asimismo la Llave de la Ciudad de Málaga, una distinción de cortesía que podrá entregar la Alcaldía a jefes de Estado o de Gobierno extranjeros y a otras altas autoridades que visiten oficialmente la ciudad.

Calles, Libro de Honor y una nueva mención especial

El catálogo municipal se completa con la posibilidad de dedicar calles, plazas, edificios públicos y otros espacios urbanos a personas, territorios, instituciones o hechos vinculados a Málaga y con el tradicional Libro de Honor, en el que podrán dejar su firma las personalidades que visiten oficialmente la ciudad o la Casa Consistorial.

El reglamento incorpora además la Mención Honorífica Especial, que podrá concederse a personas que hayan realizado actuaciones relevantes en beneficio de Málaga o, ante situaciones excepcionales, a título póstumo con el acuerdo de los familiares.

La nueva regulación también sistematiza el protocolo municipal, desde el orden de precedencias en los actos oficiales hasta el uso de la bandera, el escudo, el pendón, los reposteros y las mazas ceremoniales de Málaga.

Con su entrada en vigor desde el pasado 7 de agosto, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPMA), quedarán derogadas las dos normas municipales de 2006 que regulaban por separado el protocolo y ceremonial y los honores y distinciones. El Ayuntamiento concentra así en un único texto un sistema de reconocimientos que llevaba dos décadas sin una revisión integral.