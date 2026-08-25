Manuel Gavira se reúne con empresarios de playa para simplificar trámites y reforzar la seguridad jurídica

Los empresarios de playa de Andalucía han trasladado a la Junta su preocupación por los cambios que prepara el Gobierno central en el Reglamento General de Costas, al considerar que algunas de las medidas planteadas podrían afectar a la continuidad de establecimientos asentados desde hace décadas en el litoral.

La Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas) ha expuesto esta inquietud durante una reunión celebrada este martes en Sevilla con el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira. En el encuentro también ha participado la representante provincial de Málaga en la organización, Patricia Ojeda Paredes.

El presidente de Faeplayas, Manuel Villafaina Muñoz, ha advertido de las posibles consecuencias para los negocios instalados actualmente en el dominio público marítimo-terrestre de las modificaciones recogidas en el anteproyecto del Reglamento General de Costas.

Entre las cuestiones que inquietan a la Federación figuran las disposiciones que afectan a determinados espacios de las instalaciones, como la eliminación de los sótanos. Según Villafaina, estas medidas «podrían comprometer la continuidad de numerosos establecimientos, algunos de ellos con más de medio siglo de actividad».

Faeplayas pide seguridad jurídica para poder invertir

La Federación reclama que la regulación permita compatibilizar la protección del litoral con el mantenimiento de la actividad económica. Villafaina ha incidido especialmente en la necesidad de que las empresas dispongan de un escenario normativo estable para desarrollar proyectos y acometer inversiones sin quedar sometidas durante largos periodos a la incertidumbre administrativa.

Esta petición de seguridad jurídica ha sido uno de los asuntos centrales de una reunión en la que también se ha analizado la tramitación de expedientes y las dificultades burocráticas que afronta el sector.

Gavira ha defendido la simplificación administrativa como una herramienta para facilitar la actividad de unas empresas estrechamente relacionadas con el modelo turístico de Andalucía. La Consejería y Faeplayas plantean ahora establecer un canal estable de comunicación que permita detectar los procedimientos que generan más problemas y estudiar fórmulas para agilizarlos.

El vicepresidente segundo de la Junta ha trasladado además el compromiso de su departamento de seguir reduciendo las trabas burocráticas que considera innecesarias, acelerar los expedientes y favorecer tanto las inversiones como la creación y el mantenimiento del empleo.

El objetivo: mantener abiertos los establecimientos todo el año

Otro de los asuntos abordados ha sido la posibilidad de que los establecimientos de playa mantengan su actividad durante los doce meses del año, dentro de las políticas encaminadas a reducir la estacionalidad turística.

La Junta considera que prolongar la actividad más allá de la temporada alta permitiría conservar puestos de trabajo, generar economía durante más meses y mejorar la competitividad de los destinos del litoral andaluz.

Gavira ha destacado también la aportación de estos negocios a la oferta turística, gastronómica y de ocio de Andalucía y ha defendido que la Administración facilite su funcionamiento mediante procedimientos más sencillos y un marco regulatorio estable.

Málaga, presente en la reunión del sector

La delegación de Faeplayas ha estado encabezada por Manuel Villafaina y por el secretario general de la Federación, Miguel Domínguez Picón. Junto a Patricia Ojeda, como representante de Málaga, han asistido Antonio Guerrero Aznar, por Cádiz; Sergio Gutiérrez Machado, por Almería; y Francisco Trujillo de Haro, por Granada.

La Consejería de Turismo y la Federación han acordado mantener abierto este canal de interlocución para trabajar en cuatro ámbitos: simplificación administrativa, seguridad jurídica, desestacionalización y competitividad del turismo de sol y playa en Andalucía.