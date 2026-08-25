Dos de los parajes más famosos de Málaga, elegidos entre las nueve maravillas naturales de Andalucía: "El agua ha modelado un paisaje de simas, cavidades y paredes verticales"

Dos de las nueve maravillas naturales de Andalucía que hay que ver una vez en la vida están en la provincia de Málaga. Es lo que ha asegurado la revista especializada en cultura y viajes 'España Fascinante' en su último recopilatorio de los mayores tesoros paisajísticos de toda la comunidad, en el que ha incluido dos parajes de Málaga: el Desfiladero de los Gaitanes y el Tornillo de Antequera.

"Andalucía cuenta con 24 parques naturales y tres parques nacionales, además de numerosos parajes, reservas y monumentos naturales. Desde las escarpadas montañas de Sierra Nevada hasta las marismas de Doñana, el territorio andaluz ofrece paisajes de una diversidad excepcional", ha indicado la publicación.

El Desfiladero de los Gaitanes y el Caminito del Rey

Y entre estos enclaves, ha señalado dos de la provincia de Málaga. El primero de ellos es el Desfiladero de los Gaitanes, un cañón excavado por el río Guadalhorce en el término municipal de Álora, por el que transcurre el conocido Caminito del Rey.

Desfiladero de los Gaitanes, una de los rincones del futuro geoparque, de ser aprobado. / La Opinión

"El Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes es una impresionante garganta excavada por el río Guadalhorce entre rocas calizas y dolomías. El cañón se extiende durante unos tres kilómetros, con paredes que alcanzan los 300 metros de altura y tramos cuya anchura no llega a los diez metros", ha señalado.

Paredes de 300 metros y un paisaje modelado por el agua

Además, ha indicado: "El agua ha modelado durante millones de años un paisaje de simas, cavidades y paredes verticales".

De igual modo, ha destacado que el Desfiladero de los Gaitanes destaca también por tener en su cercanía la cueva de Ardales, un yacimiento prehistórico independiente del desfiladero que conserva más de un millar de representaciones rupestres distribuidas por unos 1.600 metros de galerías.

Pasarelas suspendidas y aves rapaces en este paraje de Málaga

"Adosado a las paredes del cañón discurre el Caminito del Rey, un recorrido lineal de cerca de ocho kilómetros que incluye pasarelas suspendidas a gran altura", ha añadido.

El Desfiladero de los Gaitanes / C.P.

Tal y como ha asegurado, para realizarlo es necesario reservar entrada y comprobar previamente que el itinerario permanece abierto.

"El espacio forma parte de una Zona de Especial Protección para las Aves. Durante el recorrido pueden observarse diferentes aves rapaces, como el águila perdicera, el halcón peregrino o el búho real", ha incidido.

El Tornillo de Antequera, símbolo natural del Torcal

Entre las nueve maravillas naturales de Andalucía se encuentra también el Tornillo de El Torcal, un enclave declarado Monumento Natural en 2001 que cuenta con un aspecto similar al de un tornillo.

El Tornillo de El Torcal / L.O

"El Tornillo es una de las formaciones más representativas del Paraje Natural Torcal de Antequera, al sur de la ciudad de Antequera. Las calizas que componen este paisaje se originaron a partir de sedimentos acumulados en el fondo marino hace más de 150 millones de años", ha señalado la publicación.

Un paisaje kárstico formado durante millones de años

Según ha indicado, el posterior levantamiento del terreno y la lenta acción del agua, el hielo, la nieve y el viento modelaron un extraordinario paisaje kárstico.

"El paraje está formado por corredores, simas, cuevas y formaciones rocosas que parecen esculpidas deliberadamente", ha añadido sobre este monumento natural que se ha convertido en uno de los grandes símbolos naturales de la provincia de Málaga.

Río Tinto, Doñana, Cazorla y el resto de maravillas de Andalucía

"Su característica silueta se debe a la disolución diferencial de los estratos calizos. El conjunto del Torcal de Antequera puede recorrerse mediante distintos senderos señalizados", ha concluido.

El Tornillo de El Torcal, en Antequera / Diputación de Málaga

El resto de maravillas naturales que componen este listado son el Paisaje Protegido Río Tinto, en Huelva; el Parque Natural del Estrecho, en la provincia de Cádiz; el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén; el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla; la Cueva de los Murciélagos, en Córdoba; las Marismas del Odiel, en Huelva; y la Cascada de la Cimbarra, en Jaén.