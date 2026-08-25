Rocío Díaz, desde Málaga: "En las ciudades donde se han puesto en marcha zonas tensionadas ha ocurrido el efecto contrario: se ha retirado más vivienda del mercado y ha subido el precio"

Que la Ley de Vivienda estatal no agrada al Gobierno de Juanma Moreno es de sobra sabido. Lo novedoso es conocer, a través de la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, que, a su juicio, la aplicación de esta norma ha provocado "el efecto contrario" al perseguido. Según la también responsable de las carteras de Juventud y Ordenación del Territorio, la declaración de zonas tensionadas ha provocado una retirada de viviendas del mercado y un incremento de los precios. La consejera no habla de zonas tensionadas en Andalucía porque ningún municipio, en su mayoría del Partido Popular, así lo ha solicitado pese a los intentos de la izquierda.

Desde Málaga, una de las ciudades más tensionadas de España, Rocío Díaz ha señalado al Gobierno central por unas políticas de vivienda que, a su juicio, generan "temor a la ocupación ilegal" y "no está dando respuesta a las necesidades" de los españoles. Es entonces cuando Díaz practica la retórica sobre sí misma: "¿Qué es lo que se está haciendo desde Andalucía?". Y se autorresponde recordando el famoso Plan Vive 2020-2030. La consejera ha recordado la "ley del suelo", que pretende agilizar los planes generales de ordenación municipal para reducir así los tiempos de tramitación, pero también el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada en febrero de este mismo año al que ya se han acogido, como ya adelantó la Junta, 180 municipios "de todo color político". Se trata de un proyecto residencial que prevé 8.256 viviendas protegidas en Andalucía.

"Y por último, tengo que decir que hemos aprobado, después de muchas reuniones, mucho consenso y mucho trabajo, la Ley de Vivienda de Andalucía", explica la consejera. El sentir de esta nueva ley que entró en vigor en enero no es desconocido: "Nosotros lo que queremos es poner todo el suelo a disposición para construir vivienda protegida y vivienda asequible. Ese es el objetivo que se ha marcado este Gobierno de la mano de los ayuntamientos".

Lo cierto es que el precio de la vivienda hace tiempo que se disparó en Málaga. Esta crisis habitacional ha hecho que alquilar, comprar o quedarse en el barrio de toda la vida ya sea un lujo. Los malagueños y andaluces acostumbran a situar esta problemática en el podium de sus preocupaciones. Y con razón. El tirón turístico y residencial de Málaga sigue alejando el precio de la vivienda del comprador local: "Se prioriza la mayor rentabilidad del segmento vacacional".

La nueva Ley de Vivienda estatal, que entró en vigor a principios de 2023, señaló entonces que la provincia de Málaga era la segunda de España en cuanto a porcentaje de hogares que podrían estar situados en zonas tensionadas, con una tasa que alcanzaría el 94,4%. Sin embargo, y pese a los intentos de los partidos de izquierdas Con Málaga y PSOE, la provincia no ha declarado ninguna zona de mercado tensionada en estos años. En la misma línea, según la última resolución de 24 de julio de 2026 sobre zonas tensionadas en España, no hay registros de municipios andaluces que se hayan sido declarados de dichas características.