Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos

Málaga aparece como la tercera ciudad con mayor potencial para el desarrollo futuro de centros de datos en la zona sur de Europa tras Oporto (Portugal) y Marsella (Francia), según el índice Power and Place de la consultora inmobiliaria internacional Savills, elaborado dentro de su programa de análisis global Impacts. A nivel global, Málaga ocupa la posición 11 en el ranking de los 54 mercados internacionales analizados.

El índice sitúa a Málaga entre los mercados "mejor posicionados para captar la nueva ola de inversiones en centros de datos impulsada por la inteligencia artificial". El ranking mundial está liderado en su top 10 por Oslo, Dallas, Estocolmo, Atlanta, Oporto, Helsinki, Chicago, Marsella, Varsovia y Washington.

En la parte del sur de Europa, Málaga destaca junto a Oporto (que es quinta a nivel global) y Marsella (octava) como uno de los mercados emergentes con mayor capacidad para atraer nuevas inversiones en infraestructuras digitales gracias a sus "costes energéticos competitivos, marcos regulatorios favorables y una menor presión sobre los recursos e infraestructuras que la existente en algunos de los hubs tradicionales europeos".

Según Savills, estos mercados ofrecen "una vía más rápida para asegurar capacidad eléctrica a gran escala, un factor cada vez más determinante para el desarrollo de nuevos proyectos."

El informe afirma que, en el actual ciclo de crecimiento del sector, se ha pasado de analizar dónde existe demanda de centros de datos a comprobar dónde es posible construirlos. Así, para ayudar a identificar las ubicaciones mejor posicionadas para acoger la próxima generación de infraestructura digital vinculada al crecimiento de la inteligencia artificial (IA), el estudio analiza los factores físicos y de desarrollo que condicionan la capacidad real de desplegarla en un contexto en el que las limitaciones de acceso a energía, agua, suelo y capacidad de desarrollo "se están convirtiendo en los principales condicionantes para el crecimiento del sector".

"En este contexto, los mercados secundarios que reúnan las condiciones adecuadas están llamados a desempeñar un papel protagonista en la próxima fase de expansión", afirma el estudio.

Así, el índice Power and Place de Savills evalúa cada mercado a partir de cuatro grandes pilares: energía, agua y clima, conectividad y entorno económico, y viabilidad de desarrollo.

Entre las variables analizadas se incluyen aspectos como la disponibilidad y coste de la electricidad, la capacidad de acceso a la red, los recursos hídricos, las temperaturas, la conectividad digital, los costes de construcción, la disponibilidad de suelo y los marcos regulatorios y urbanísticos. El objetivo es medir la facilidad con la que puede desarrollarse nueva capacidad de centros de datos, más que la demanda existente en cada ubicación.

¿Por qué Málaga es una de las ciudades más valoradas para los centros de datos?

Málaga sobresale en dos de las variables más importantes del índice: la "disponibilidad de capacidad eléctrica" y el "coste de la energía". "Tanto Málaga como Madrid no tienen restricciones de acceso a la red eléctrica y cuentan con políticas urbanísticas favorables para el desarrollo de centros de datos, factores que impulsan significativamente su posición en el ranking. A ello se suma que España cuenta con algunos de los costes eléctricos más competitivos de Europa Occidental, es exportador neto de electricidad y presenta una elevada participación de energías renovables en su mix energético. Además, los costes de construcción son inferiores a los observados en la mayoría de los mercados comparables de Europa Occidental", se afirma.

Málaga logra además una mejor posición que Madrid (que aparece en el puesto 20) gracias a unas "temperaturas estivales ligeramente más moderadas" y a una "menor competencia local por la demanda eléctrica" derivada de su menor tamaño, circunstancias que "favorecen la disponibilidad de capacidad para futuros proyectos".

El análisis también identifica algunos retos para la capital malagueña, especialmente en lo relativo a la "disponibilidad de agua" y a las "elevadas temperaturas máximas registradas durante los meses de verano", dos factores cada vez más relevantes para el desarrollo y la operación eficiente de centros de datos.

Fuerte crecimiento del sector de datos

La publicación del índice Savills Power and Place coincide con un momento de fuerte crecimiento de la capacidad de centros de datos a nivel mundial. Según Savills, aunque Estados Unidos continúa liderando el mercado global por capacidad instalada, nuevas ubicaciones están experimentando un "rápido desarroll"o a medida que los operadores buscan entornos con disponibilidad energética, capacidad de crecimiento y menores restricciones para atender la creciente demanda generada por la inteligencia artificial.