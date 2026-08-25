Los usuarios del nuevo parking del Hospital Civil de Málaga, entre el precio y la necesidad: “No tenemos otra opción”

Acudir a un hospital puede traer muchas alegrías, pero también tristezas: el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, una revisión médica rutinaria o un tratamiento de quimioterapia. Para llegar de forma rápida, el transporte público no siempre es la mejor opción, por lo que muchas personas optan o no tienen más remedio que utilizar el vehículo privado. Sin embargo, como ocurre en buena parte de la ciudad, encontrar aparcamiento en el Arroyo de los Ángeles es tarea harta complicada. Para tratar de aliviar esta situación, la Junta de Andalucía ha habilitado un nuevo espacio de estacionamiento en el Hospital Civil que, desde antes de su puesta en funcionamiento, ha estado envuelto en polémica.

El estacionamiento cuenta con 750 plazas, pero solo 163 tienen precios bonificados para los profesionales, pese a que entre el Hospital Civil y el Materno Infantil trabajan alrededor de 3.500 personas. Las críticas se han centrado también en el importante incremento del coste: frente a los 0,80 euros diarios que abonaban anteriormente los trabajadores, la tarifa general del nuevo parking asciende a 1,36 euros por hora.

Aparcamiento del Hospital Civil. / Gregorio Marrero

Este martes, desde primera hora de la mañana, los vehículos han comenzado a ocupar por primera vez las plazas del aparcamiento provisional. Sobre el terreno, entre coches que entran y salen y usuarios que se dirigen hacia el centro sanitario, las opiniones muestran las dos caras de una infraestructura que ha demandado en muchas ocasiones: disponer de un lugar donde dejar el vehículo bajo un coste que no todos están dispuestos a asumir o dar vueltas por los alrededores hasta encontrar un espacio donde estacionar.

"No tenemos otra opción"

El precio cobra una dimensión diferente cuado las visitas al hospital dejan de ser algo puntual. Es el caso de uno de los usuarios entrevistados a las puertas del aparcamiento, que acude de manera habitual al Hospital Civil para recibir tratamiento de quimioterapia. Cada sesión dura unas cuatro horas y calcula que el coche puede permanecer estacionado alrededor de cinco.

Para él, utilizar el nuevo estacionamiento no responde tanto a una cuestión de comodidad como a la falta de alternativas. "Pagar esa cantidad no compensa nunca, pero es la única obligación que tenemos. No tenemos otra opción", lamenta. Su situación muestra uno de los puntos que más preocupa a algunos usuarios: cuanto más prolongada sea la estancia en el hospital, mayor será la factura.

Yo creo que un parking de un hospital para los usuarios tiene que ser gratuito

Su postura sobre cuál debería ser el modelo es clara: "Yo creo que un parking de un hospital para los usuarios tiene que ser gratuito", sostiene. Una opinión especialmente contundente entre las recogidas durante la primera mañana de funcionamiento.

Pagar por evitar las vueltas

Encontrar estacionamiento junto a los centros hospitalarios de Málaga puede convertirse en una tarea complicada y algunos usuarios valoran que las nuevas plazas reduzcan el tiempo dedicado a buscar un hueco.

Pepe Moreno, uno de los conductores que ha utilizado el aparcamiento, considera positiva la apertura de este nuevo espacio. Su experiencia en otros centros sanitarios le ha llevado en ocasiones a dedicar alrededor de veinte minutos sólo a encontrar dónde dejar el vehículo.

Aparcamiento del Hospital Civil. / Gregorio Marrero

Eso no significa, sin embargo, que pagar compense siempre. Para él depende del motivo y, sobre todo, del tiempo que sea necesario permanecer en el hospital. Si se trata de acudir a una consulta, puede resultar asumible; la situación cambia cuando hay que pasar muchas horas esperando o acompañado a un familiar ingresado.

Carlos en su primera experiencia con las nuevas tarifas abonó 2,75 euros después de permanecer aproximadamente una hora y media en el aparcamiento. Su valoración del precio cabe en una palabra: "Caro". Aun así, reconoce que continuará recurriendo a él cuando lo necesite: "Por el tema de prisa prefiero aparcar aquí".

El tiempo, por tanto, también tiene un precio. Frente a la posibilidad de recorrer las calles del entorno buscando una plaza libre, algunos conductores prefieren asumir el coste a cambio de llegar directamente al centro sanitario.

La sorpresa al conocer las tarifas

No todos los primeros usuarios conocían de antemano cuánto tendrían que pagar, este es el caso de María Isabel Pérez Muñoz que llegó este martes por primera vez al Hospital Civil y asegura que desconocía tanto las nuevas tarifas como las condiciones del estacionamiento. Su primera impresión al encontrarse con un especio donde poder dejar el coche fue positiva; después llegó la sorpresa al conocer el precio.

Aparcamiento del Hospital Civil. / Gregorio Marrero

Para ella, además, disponer de estacionamiento cerca del hospital tiene especial importancia por sus dificultades para caminar. "Sí, por mis males, que no puedo andar", explica al ser preguntada por si le compensa utilizar este tipo de instalaciones aunque sean de pago.

Su referencia de lo que considera un precio adecuado está lejos de la nueva tarifa: "Un euro al día", propone. Y pone como ejemplos otros estacionamientos que conoce donde se aplica una canitdad diaria independientemente de las horas que permanezca el vehículo.

La experiencia de María Isabel refleja otra realidad alrededor de los hospitales: para una persona con problemas de movilidad, buscar aparcamiento lejos del centro no siempre constituye una alternativa viable.

Un estreno todavía desconocido para muchos

En su primera jornada, el aparcamiento todavía no había llegado a ser conocido por todos los usuarios habituales del complejo hospitalario. José Pérez, trabajador del recinto, aseguraba durante la mañana que la afluencia estaba siendo aproximadamente la esperada y apuntaba a un motivio: "Hay mucha gente que todavía no sabe que esto está abierto".

Hay mucha gente que todavía no sabe que esto está abierto

Será el paso de los días el que permita comprobar hasta qué punto las 750 nuevas plazas alivian uno de los problemas habituales en el entorno del Civil y el Materno Infantil. La instalación tiene, además, carácter provisional y está vinculada a las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza, cuyo proyecto contempla un aparcamiento definitivo con alrededor de 2000 plazas.

Mientras llega esa infraestructura, los primeros conductores ya han comenzado a hacer sus propias cuentas. Para unos, disponer de una plaza junto al hospital supone dejar atrás las vueltas y la incertidumbre de encontrar dónde estacionar. Para otros, especialmente quienes necesitan acudir con frecuencia o permanecer durante horas, el precio convierte esa tranquilidad en un gasto difícil de ignorar.

Entre ambas posturas aparece una idea compartida: aparcar cerca de un hospital responde muchas veces más a una necesidad que a una elección. El nuevo estacionamiento ofrece 750 respuestas al problema de encontrar un hueco, pero su estreno ha abierto otra pregunta entre quienes ya lo utilizan. ¿cuánto debería costar poder dejar el coche cuando el destino no es otro que un hospital?.