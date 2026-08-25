Vecinos de Malaga alertan de que construirán viviendas junto a Las Esclavas, en una zona reforestada y con camaleones

Entre 2000 y 2009, el Plan Municipal de Reforestación subvencionó la plantación de árboles y arbustos en la falda del Colegio de las Esclavas, en Pedregalejo. El trabajo fue coordinado por la Asociación de Monitores Medioambientales Almijara, y en él participaron cientos de escolares de centros del entorno, además de vecinos voluntarios.

El Colegio de Las Esclavas desde la entrada a la urbanización Villa El Carmen, que ha presentado los escritos al Ayuntamiento. / A.V.

En esa zona, en la que todavía se mantiene el cartel del Plan Municipal de Reforestación, con el lema ‘Málaga Reforesta. Respeta lo plantado’, está previsto desarrollar parte del planeamiento urbanístico SUNC-LE 1 Las Esclavas, del actual PGOU, que contempla construir, en unos 9.500 m2, 32 viviendas, 10 de ellas de VPO, y un vial para comunicar Hacienda Paredes con la calle Juan Valera.

Fuentes municipales han informado a este diario de que se trata de suelo urbanizable.

Imagen de la ficha urbanística SUNC-O-LE 1 ‘Las Esclavas’, del PGOU de 2011, en la ladera del Monte de Las Esclavas. / La Opinión

Por este motivo, y dentro del plazo de alegaciones -que acababa el 21 de agosto, informaron los vecinos- la Comunidad de Propietarios de Villa El Carmen, que linda con los terrenos; y Miguel Ángel Barba, responsable y fundador de Almijara, han presentado sendos escritos al Área de Medio Ambiente y a la Gerencia de Urbanismo.

No aprobar el proyecto o, al menos, modificarlo para respetar "la zona a proteger"

En ellos, reclaman que el proyecto, que desarrollará la entidad ABU Las Esclavas S.L., "no sea aprobado" o, como mínimo, "se modifique" para respetar «la zona a proteger». En el área reforestada a que hacen referencia está prevista la construcción de las viviendas protegidas y una parte de las residenciales.

Miguel Ángel Barba, fundador de la asociación Almijara, con plantaciones en el vertedero sellado de Los Asperones, en 2024.. / A.V.

Camaleones, cárabos y ardillas en un enclave "a proteger y a conservar"

A este respecto, recuerdan que, de llevarse a cabo en los términos actuales, se acabaría con un «ecosistema y lugar de esparcimiento para la ciudadanía malagueña».

Además, destacan que no solo se ha convertido en un lugar de «interés ecológico», sino también de «refugio climático» y «protección del suelo, al estar ubicado en un monte con fuertes pendientes».

Vecinos y Almijara resaltan la presencia de camaleones en la zona. / La Opinión

Los demandantes reiteran que se trata de un enclave «a proteger y a conservar», y cuyos trabajos de reforestación, costeados por el Ayuntamiento, han permitido que surja una «nutrida representación animal» que incluye el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon), cárabo común (Strix aluco), «además de otros reptiles, mamíferos y aves protegidas, por lo tanto, con deber de conservación».

En este sentido, señalan que, en la zona restaurada medioambientalmente, el ecosistema formado por pinos carrascos, acebuches, algarrobos, lentiscos y retamas, entre otras especies, se ha creado el ambiente propicio para que prospere «un núcleo zoológico de ardillas (Sciurus vulgaris) provenientes originalmente del Parque forestal de El Morlaco, cuyo hábitat también peligra si se permite la construcción indiscriminada en la zona».

Otra vista de los terrenos, en el monte del Colegio Las Esclavas, esta semana. / A.V.

Discrepancia sobre el número de árboles

Por otra parte, han presentado al Ayuntamiento varios planos topográficos y una ortofoto elaborados por un ingeniero técnico en Topografía, al entender que el plano topográfico del proyecto «ha omitido deliberadamente un gran número de árboles y arbustos», donde se encontraría la mencionada "nutrida representación animal".

Por este motivo, los planos de vecinos y Almijara incorporan cerca de una treintena de pinos, así como varios acebuches y algarrobos, con el respectivo grosor de cada ejemplar, en el caso de los pinos.

Plano topográfico presentado por los vecinos y Almijara. / La Opinión

De esta forma, argumentan, «se aprecia la evidente falta de correlación entre la situación forestal presentada y la existente en la realidad».

«Me he criado viendo los árboles desde mi ventana y aquí faltan árboles», apunta a La Opinión Luis Martínez, presidente de la Comunidad de Propietarios Villa El Carmen.

Ayuntamiento: "El suelo es urbanizable", y se plantarán árboles con el dinero o los ejemplares de la promotora

Fuentes de Medio Ambiente reiteraron a este periódico que el suelo «es urbanizable», por lo que Parques y Jardines ha valorado el arbolado existente y, como señala la ordenanza, «el promotor deberá aportar el mismo valor en árboles o en dinero, que se destinará a la plantación de arbolado».

Por su parte, la promotora ABU declinó hacer declaraciones a este periódico.

Con el suelo urbanizable y si sigue adelante el visto bueno municipal, la cuestión pendiente será el número total de ejemplares en la zona, y la valoración final de estos; es decir, la cantidad que tendrá que pagar la promotora en árboles o en dinero.