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Incendio

Un nuevo incendio en los terrenos de Repsol sobresalta a los vecinos de Málaga: el segundo en 20 días

Residentes de la avenida de Europa, Dos Hermanas y zonas aledañas han vuelto a despertarse esta mañana sobresaltados por las llamas

Nuevo incendio en los terrenos de Repsol

Nuevo incendio en los terrenos de Repsol

La Opinión

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

Vecinos de la avenida de Europa, Dos Hermanas y zonas aledañas a los terrenos de Repsol han vuelto a despertarse alarmados por un nuevo incendio en esta amplia parcela que continúa en desuso.

Sobre las siete de la mañana, residentes de este enclave entre los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero han sido testigos de otro foco de llamas apenas 20 días después del anterior, que se produjo de madrugada y quemó unos 600 metros cuadrados de matorral.

Como ya informó este periódico, tras este último incidente, tanto los vecinos de la zona como la Plataforma Bosque Urbano han reclamado al Ayuntamiento de Málaga que desbroce la parcela para evitar que se produzcan incendios que se propagan con facilidad, debido a la sequedad del matorral.

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Presencia de bomberos esta mañana en el entorno de los terrenos de Repsol.

Presencia de bomberos esta mañana en el entorno de los terrenos de Repsol. / l.o

Proyecto de rascacielos

Cabe recordar que en este suelo, el Ayuntamiento de Málaga trata de impulsar un proyecto de rascacielos, zócalo comercial y zonas verdes -que continúa en standby a la espera de que Urbanismo resuelva sus discrepancias legales con la promotora adjudicataria, Urbania- mientras que Bosque Urbano reclama que se dedique en su totalidad a pulmón verde para una de las zonas más densamente pobladas de la capital. De igual forma, este proyecto sigue a la espera de la sentencia que pondrá fin al pleito que Bosque Urbano mantiene con el Ayuntamiento de Málaga desde hace años, con el objetivo de que estos terrenos se destinen íntegramente a parque urbano.

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