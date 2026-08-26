AUMAT cuestiona las 60 nuevas licencias de taxi PMR en Málaga y lleva el procedimiento a los tribunales

La Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi (AUMAT) ha mostrado sus dudas sobre la decisión del Ayuntamiento de Málaga de crear 60 nuevas licencias de taxi adaptado para personas con movilidad reducida (PMR) y reclama que la medida se apoye en un análisis de la demanda real del servicio.

Según la asociación, Málaga dispone actualmente de alrededor de 90 vehículos PMR, una cifra que, sostiene, sitúa a la capital por encima del porcentaje mínimo de referencia y entre las ciudades españolas con una mayor flota de taxis adaptados.

AUMAT plantea así si las dificultades que puedan encontrar los usuarios se deben realmente a una falta de vehículos o si responden a problemas de organización, distribución o gestión del servicio.

La entidad considera que incorporar otras 60 licencias supondría un aumento considerable de la oferta y defiende que una decisión de este alcance debería partir de un estudio que determine cuántos servicios se demandan, en qué franjas y dónde se concentran las necesidades.

A su juicio, incrementar el número de licencias no garantiza por sí solo una mejora de la atención a las personas con movilidad reducida.

Reclama valorar el impacto sobre los taxistas actuales

AUMAT subraya que no cuestiona el derecho de las personas con movilidad reducida a disponer de un servicio de taxi accesible, eficaz y de calidad, pero sostiene que el Ayuntamiento de Málaga debe valorar también las consecuencias económicas para los profesionales que ya trabajan con vehículos adaptados.

La asociación recuerda que estos titulares han realizado inversiones específicas para prestar el servicio y advierte de que la incorporación de 60 nuevas licencias PMR puede repercutir directamente en su actividad y en su viabilidad económica.

El procedimiento, pendiente de los tribunales

El conflicto ha llegado además a la vía judicial. AUMAT ha presentado alegaciones y ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, en el que también ha solicitado medidas cautelares para paralizar el procedimiento.

El Ayuntamiento mantiene por ahora la tramitación, aunque la asociación recalca que el asunto continúa pendiente de una decisión judicial y que el avance del expediente administrativo no implica que el proceso esté definitivamente resuelto.

«No cuestionamos que las personas con movilidad reducida tengan que contar con un servicio de calidad. Lo que planteamos es si crear 60 licencias más es realmente la solución cuando Málaga ya dispone de alrededor de 90 vehículos PMR», señala AUMAT.

La asociación insiste en la necesidad de estudiar la demanda real, analizar el funcionamiento del servicio y valorar el impacto económico de las nuevas licencias antes de ampliar la flota, mientras espera que los tribunales se pronuncien sobre el recurso y las medidas cautelares solicitadas.