De las batallas de gallos a la primera quedada para ‘farmear aura’ en Málaga: la plaza de la Marina vuelve a ser punto de encuentro de los jóvenes

Los malagueños que pertenecen a la generación ‘millenial’ recordarán bien cómo la plaza de la Marina era el punto de encuentro de las diferentes tribus urbanas que en la primera década del 2000 vivían su época de esplendor.

No era raro encontrar cualquier viernes o sábado por la tarde una batalla de gallos, una quedada con youtubers o una concentración de fans de lo que fuera, quizás un grupo de‘directioners’ o bien amantes de lo gótico, lo emo o el universo Tumblr.

Esos años pasaron y aquellas quedadas que coincidían con el despegue de las redes sociales se han sustituido ahora por tendencias virales que están volviendo a concentrar a los jóvenes en espacios públicos, como ya ocurrió con los ‘terians’ y ahora sucede con las batallas de ‘farmear aura’.

De hecho, esta última tendencia es la que ha colocado de nuevo a la plaza de la Marina como epicentro de las quedadas de adolescentes, con el primer encuentro de este fenómeno viral en Málaga, que se celebrará este viernes 28 de agosto a las 19 horas y que lleva ya más de 150 inscritos.

¿Qué es farmear aura?

Esta tendencia que se expande por las redes sociales consiste en una suerte de competición que, a simple vista, puede recordar a las clásicas batallas de gallos. No obstante, en este “combate” se acumulan puntos únicamente interpretando gestos, poses y expresiones faciales que demuestren cierto estilo, actitud o una personalidad fuerte.

Es cuestión de demostrar confianza, levantar las risas y vítores por parte del público, e interpretar memes y referencias virales en una especie de coreografía con la que se “desafía” al oponente.

Según las propias reglas de la quedada anunciada en Málaga, los participantes deberán mantener “una conducta respetuosa con el resto de jugadores y transeúntes”, además de recalcar que se debe respetar “el espacio público y las normas locales”