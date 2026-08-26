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Urbanismo

Comienza la cuenta atrás para el derribo del hotel Ibis de Málaga tras el incendio: durará unos dos meses

La empresa almeriense AGI ya prepara la demolición del edificio, gravemente afectado por el incendio del pasado 25 de mayo. Los trabajos obligan a extremar las medidas de seguridad junto al túnel del pasillo de Guimbarda

Trabajos de vallado y preparación de los materiales antes de comenzar el derribo del hotel Ibis.

Trabajos de vallado y preparación de los materiales antes de comenzar el derribo del hotel Ibis. / Ana I. Montañez

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La Opinión

Málaga

Comienza la cuenta atrás para el derribo del hotel Ibis Málaga Centro, situado junto al pasillo de Guimbarda y gravemente afectado por el incendio que se declaró el pasado 25 de mayo en el pub Le Grand Café, ubicado en la planta baja del inmueble.

La empresa almeriense especializada en demoliciones AGI ya ha desplegado a sus operarios esta mañana en la zona y trabaja en los preparativos previos, con el vallado de la zona, con idea de que el arranque de la demolición sea la semana próxima.

La previsión inicial es que la demolición se prolongue durante unos dos meses, aunque el calendario definitivo dependerá de la evolución de los trabajos y de las dificultades que puedan surgir durante la intervención. La estrechez espacio disponible, el tipo de maquinaria que pueda utilizarse y las labores de retirada y reciclaje de los materiales serán algunos de los factores que condicionen los plazos.

MLG 17-06-2026.-Vistas del Hotel Ibis donde se incendió será demolido en los próximos días.

Vistas del Hotel Ibis donde se incendió será demolido en los próximos días. / Álex Zea / LMA

La operación será especialmente delicada por las características del terreno sobre el que se levanta el hotel, que ya condicionaron en su momento el sistema de cimentación utilizado para construir el inmueble.

Un derribo junto a uno de los principales accesos al Centro de Málaga

El derribo del Ibis Málaga Centro se llevará a cabo junto a uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de esta zona de la ciudad: el túnel bajo el pasillo de Guimbarda, que comunica la avenida de Fátima con la avenida de la Aurora. Se espera que el Ayuntamiento de Málaga informe en las próximas horas de los cortes de tráfico que provocará esta demolición.

Como medida preventiva, durante los últimos días se ha instalado un nuevo vallado que ocupa por completo el carril derecho del túnel, con el objetivo de reforzar la seguridad de los vehículos mientras avanzan los trabajos de demolición.

La intervención pondrá fin a un edificio que quedó seriamente afectado por el fuego del 25 de mayo. Las llamas se originaron en Le Grand Café, situado en los bajos del inmueble, y se extendieron por buena parte de la construcción. El incendio llegó además a reactivarse en distintos momentos durante las semanas posteriores, lo que agravó los daños.

Qué ocurrirá con la parcela del hotel Ibis tras la demolición

La desaparición del edificio actual abre también la puerta a una posible reconstrucción del hotel con más superficie y mayor altura, siempre que salga adelante el expediente urbanístico que la propiedad tramita desde hace aproximadamente dos años.

La sociedad propietaria del inmueble, vinculada al grupo hotelero Accor, impulsa una modificación del planeamiento que afecta no solo al Ibis Málaga Centro, sino también a otros dos establecimientos que posee en el entorno del Guadalmedina: Ibis Budget y Suite Novotel.

Nuevo hotel en la misma parcela

El Ayuntamiento de Málaga considera que el nuevo hotel debería responder a los estándares de un establecimiento de mayor categoría y, en todo caso, sin forjado de madera, como tenía el hotel incendiado.

Vuelve a activarse un foco del incendio en el hotel Ibis de Málaga

Las labores de extinción del incendio del hotel Ibis se alargaron casi dos semanas. / L.O

Según la documentación del proyecto, el Ibis Málaga Centro disponía antes del incendio de 189 habitaciones dobles, 378 plazas hoteleras y 47 aparcamientos.

La propuesta urbanística planteada antes del siniestro permitiría incorporar 19 habitaciones adicionales y elevar en tres plantas más los dos volúmenes que forman el edificio.

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El futuro del solar quedará así condicionado por dos procesos diferentes: primero, una demolición que comenzará en los próximos días y podría durar alrededor de dos meses; y posteriormente, la resolución de una tramitación urbanística que podría modificar de forma notable la imagen del establecimiento situado junto al Guadalmedina.

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