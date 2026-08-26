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GASTRONOMÍA

El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras

Por este establecimiento han pasado figuras de la talla de David Muñoz, Pablo Alborán, Esperanza Gracia y Andrés Velencoso

Gerard Piqué en el restaurante Hermanos Alba de Málaga

Gerard Piqué en el restaurante Hermanos Alba de Málaga / Hermanos Alba

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La Costa del Sol se ha convertido en una parada imprescindible para las principales figuras y personajes reconocidos del panorama internacional, como Gerard Piqué, que aprovecha cada vez que su agenda se lo permite para disfrutar de la belleza, los parajes y la gastronomía del territorio. Es lo que hizo durante su última visita a Málaga, cuando aprovechó la ocasión para acudir a uno de sus restaurantes favoritos: Hermanos Alba.

Así lo han asegurado desde el propio restaurante a través de sus redes sociales, donde han compartido una instantánea con el exfutbolista en la que agradecían su visita a sus instalaciones situadas en la zona de El Palo-Pedregalejo de la capital.

La cocina marinera que ha conquistado a Gerard Piqué en Málaga

En concreto, este restaurante se sitúa en la avenida Salvador Allende y se ha posicionado como uno de los mejores establecimientos en los que disfrutar de la cocina marinera gracias a sus pescados y mariscos frescos, así como sus frituras.

Samanta Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, de MasterChef, en el restaurante Hermanos Alba de Málaga

Samanta Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, de MasterChef, en el restaurante Hermanos Alba de Málaga / Hermanos Alba

Una calidad gastronómica que ha conseguido conquistar a Piqué y que ha hecho que a su establecimiento acudan todo tipo de personalidades reconocidas.

Famosos y chefs que han pasado por el restaurante Hermanos Alba

Entre ellos se encuentran los rostros conocidos de MasterChef Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, el modelo y actor Andrés Velencoso, el cantante Pablo Alborán, el chef David Muñoz, la astróloga Esperanza Gracia o la colaboradora de televisión Belén Rodríguez, entre otros muchos.

Pablo Alborán en el restaurante Hermanos Alba de Málaga

Pablo Alborán en el restaurante Hermanos Alba de Málaga / Hermanos Alba

Pero la calidad culinaria de este restaurante no solo ha conseguido conquistar a famosos y vecinos, sino también a los expertos gastronómicos.

Así, ha sido recomendado por la Guía Repsol y la Guía Macarfi, además de haber sido incluido entre los mejores negocios de toda Europa por la revista americana Opinionated About Dining (OAD).

Mariscos frescos y productos de la lonja

Unas distinciones que ha logrado gracias a la calidad de sus productos y elaboraciones, con los mariscos frescos como uno de sus principales reclamos.

De ese modo, cuenta con opciones como conchas finas, búsanos de Isla XXL, ostra francesa, navaja gallega XXL, zamburiña, erizo de mar gallego, coquinas de Málaga XXL salteadas, almejas de Málaga, mejillones al vapor, carabinero, cigala o quisquilla de arrastre, entre otros.

El chef David Muñoz en el restaurante Hermanos Alba de Málaga

El chef David Muñoz en el restaurante Hermanos Alba de Málaga / Hermanos Alba

Las frituras de pescado son otro de los grandes referentes de este restaurante, entre los que destacan el boquerón de Málaga, calamar de arrastre, salmonete de Caleta, taquitos de rape, buchones de rosada, gallo Pedro de Almería o salmonete de roca XXL.

Sopas, carnes y entrantes de este restaurante malagueño

Para quien lo prefiera, puede disfrutar de sus sopas de marisco, de picadillo o gazpachuelo, así como distintas carnes como entrecot, chuletitas de cordero o solomillo de cerdo.

A esto se suman sus entrantes, como croquetas de jamón ibérico o de gambas de Málaga, queso, ensaladilla rusa rica en AOVE, tartar de atún o sashimi de salmonete.

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Este restaurante se encuentra en la avenida Salvador Allende número 15 de Málaga y está abierto de martes a sábado de 13.00 a 00.00 horas, aunque su horario de cocina es de 13.30 a 16.30 horas y de 20.30 a 23.30 horas. Los lunes y domingos, por su parte, permanece cerrado.

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