El importe medio de las hipotecas que se conceden en Málaga se dispara en más de 27.000 euros en un año por la subida de la vivienda

El precio de la vivienda en Málaga sigue con su escalada en este 2026, lo que también continúa elevando el importe medio de las hipotecas concedidas para financiar su compra. El primer semestre del ejercicio (enero-junio) ha registrado un total de 12.864 hipotecas firmadas en la provincia, un 19,9% más que en el mismo periodo del año anterior y el dato más alto para ese periodo en la provincia desde 2010. El mes de junio, en particular, ha sido especialmente intenso con 2.646 préstamos hipotecarios, el dato mensual más alto desde el otoño de 2008.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el promedio que alcanza los 235.800 euros por hipoteca, lo que supone una subida interanual del 13,3% con respecto al importe que se manejaba en el anterior ejercicio (era a estas alturas del año uno 208.000 euros, con que el salto, en números redondos, es de casi 27.800 euros más). El presente ejercicio está dejando así las hipotecas más altas de siempre en el mercado inmobiliario malagueño, a pesar de la bajada general de las ventas que se viene percibiendo.

Málaga ya cerró el año 2025 con 223.611 euros de promedio anual frente a los 195.600 de 2024 o los 176.470 de 2023, evidenciando un incremento sostenido que está ligado, lógicamente, a la subida del precio de la vivienda.

Hace algo más de una década, el promedio del importe concedido en las hipotecas en Málaga estaba en unos 112.500 euros. Desde entonces la cuantía ha aumentado un 109%, elevando así enormemente el esfuerzo económico exigido a los hogares.

En España, el número de hipotecas sobre viviendas constituidas entre enero y junio ha sido de 259.684, un 7% más que el mismo periodo de 2025. El importe medio a nivel nacional se sitúa en 174.000 euros, un 9,7% más. El importe de las hipotecas de Málaga (los citados 235.800 euros) están así un 35,5% por encima de la media española.

Aumenta el peso de los compradores que necesitan financiación

La subida en la firma de hipotecas que se está registrando este año llamativo debido sobre todo a que los datos de compraventa de casas están cayendo. El director general de idealista/hipotecas, Juan Villén, reconoce que el fuerte dinamismo de las hipotecas resulta "sorprendente" ante la ralentización del volumen de transacciones de vivienda. En su opinión, existen dos factores principales que pueden explicar esta evolución, como el aumento del peso de los compradores que necesitan financiación para acceder a una vivienda y la mayor actividad de cambios de hipoteca ante la subida de tipos.

Villén comenta que algunos bancos estarían cancelando las hipotecas anteriores y constituyendo nuevas, lo que "infla la cifra total" de operaciones hipotecarias. De cara a los próximos meses, Idealista considera que se mantendrá una mayor contención en el volumen de hipotecas destinadas a la compra de vivienda, mientras continuará creciendo el número de consumidores que cambian su préstamo para protegerse frente a la subida de tipos.

Los datos publicados este miércoles por el INE reflejan también que el importe medio concedido para las hipotecas de Málaga sólo es superado, como viene siendo habitual, por Baleares (304.225 euros, un 10,4% más) y Madrid (258.200, un 4,8% más) y se sitúa por delante de Barcelona (207.516 euros, con una subida del 8,5%). La hipoteca suele cubrir hasta el 80% del valor de una vivienda.

La comparativa entre compras e hipotecas en lo que va de año, según los datos del INE; permite comprobar que el 72,6% de las viviendas vendidas en Málaga (han sido 17.719 en el primer trimestre) han sido financiadas, frente al otro 27,4% de operaciones donde el comprador no tuvo necesidad de recurrir a una hipoteca.

Dos personas miran los anuncios de viviendas en el escaparte de una inmobiliaria en Málaga. / Álex Zea

Los portales inmobiliarios prevén contención de hipotecas en los próximos meses

Los portales inmobiliarios Fotocasa, Idealista y Pisos.com prevén una moderación de la actividad hipotecaria en los próximos meses. La directora de estudios de Fotocasa, María Matos, señala que el mercado hipotecario mantiene un "elevado dinamismo", aunque ha advertido que los datos todavía no recogen plenamente el cambio de las condiciones monetarias y financieras de los últimos meses.

En este sentido, ha indicado que muchas de las hipotecas formalizadas en junio corresponden a procesos de compra y financiación iniciados al meno dos meses antes, por lo que el efecto del nuevo escenario de tipos podría apreciarse con mayor claridad en los próximos meses.

Fotocasa espera así que el mercado hipotecario "vaya perdiendo velocidad" a medida que las nuevas condiciones financieras se trasladen a las operaciones, en un contexto marcado por unos precios de la vivienda elevados y la falta de oferta. Matos considera que, tras un periodo de fuerte expansión, lo esperable es avanzar hacia una normalización de la actividad, con un comprador más prudente y unas entidades financieras más selectivas.

El director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, cree que el mercado hipotecario mantiene una "gran capacidad" de resistencia y que la financiación continúa acompañando a una demanda de vivienda que sigue siendo "elevada". Para Font, el incremento en la firma de hipotecas y en su importe medio refleja "tanto el encarecimiento de la vivienda como la necesidad de recurrir a una mayor financiación para poder acceder al mercado residencial".

"El verdadero obstáculo para muchos compradores ya no es únicamente afrontar la cuota mensual de la hipoteca, sino reunir el ahorro necesario para cubrir la entrada y los gastos asociados a la operación. Esta barrera resulta especialmente relevante para los jóvenes y para quienes tratan de acceder por primera vez a una vivienda. Por ello, aunque la evolución del crédito siga siendo positiva, la solución al problema de acceso a la vivienda pasa, sobre todo, por aumentar la oferta disponible y facilitar la incorporación de nueva vivienda al mercado", apunta.