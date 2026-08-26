Con Málaga sigue reivindicando la tasa turística pese al portazo de Vox: "El coste de la presión turística no deben soportarla los vecinos"

Con Málaga hace oídos sordos a las palabras del consejero de Turismo y sigue reivindicando un impuesto al turista en la ciudad. Aun así, Manuel Gavira fue claro en su visita a Málaga durante su feria: "No a la tasa turística". Lo cierto es que la negativa de los de Abascal no es suficiente para frenar los intentos de la izquierda de implantarla. La portavoz adjunta de la coalición Con Málaga, Toni Morillas, pide al regidor, Francisco de la Torre, que abandone "el partidismo" y se centre en velar por que no sea "la ciudadanía malagueña la que sostenga los gastos generados por la llegada masiva de cruceristas".

Morillas alude al eslogan del "sentido común" que Vox ha llevado por bandera en todas y cada una de las elecciones autonómicas que han tenido lugar en el último año y recuerda que Europa ya ha tomado medidas "exitosas" para descongestionar el turismo masivo. La portavoz pide al alcalde, que hoy se encuentra en Ceuta acompañando a su presidente por la crisis migratoria, que "deje de echar balones fuera" y "asuma el reto de ponerle coto a la saturación turística que está llevando a Málaga al límite".

La concejala ha exigido a De la Torre que "abandone su partidismo y que pelee por la tasa turística en Málaga", una ciudad que no deja de batir récords en este sector. "Mientras en el Ayuntamiento descorchan botellas de cava por la presencia turística, la realidad es que el chicle ya no se puede estirar más; la masificación turística le está pasando factura a los vecinos y a las vecinas de Málaga", ha reiterado Morillas en un comunicado.

"El alcalde hace un relato triunfalista, pero la realidad es que el nivel de saturación y riesgo de colapso en los servicios municipales es real y hace inaplazable buscar soluciones. La Junta en estos años se ha negado a aplicar un marco normativo autonómico que permitiera a ciudades como Málaga aplicar la tasa turística y ahora con Vox a los mandos de la Consejería de Turismo, pues mantiene la misma línea", ha lamentado.

Morillas entiende que el turismo es competencia de la Junta de Andalucía e insiste en que parte de esos ingresos que potencialmente se podrían recaudar del impuesto al turista "se redistribuirían y se destinarían en favor de la ciudadanía que es la que soporta día a día sus consecuencias".