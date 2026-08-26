Una persona investigada en Málaga por una estafa cripto de casi 60.000 euros

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa de unos 60.000 euros cometida a través de una falsa plataforma de inversión en criptomonedas y ha puesto a disposición judicial a tres personas con domicilio en Madrid, Málaga y Barcelona como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La investigación, dirigida por el juzgado de Mula (Murcia), se inició tras la denuncia interpuesta por la víctima, una vecina de Murcia, según informó este martes el instituto armado. La víctima fue captada a finales del pasado año a través de un anuncio en redes sociales que prometía altas rentabilidades. Tras ser derivada a grupos de mensajería instantánea, la mujer realizó diversas transferencias de criptoactivos (USDT) por un valor cercano a los 60.000 euros. Cuando intentó retirar su dinero y los supuestos beneficios, los responsables de la plataforma bloquearon los fondos y le exigieron pagos adicionales en concepto de impuestos y falsas multas para desbloquear el capital, momento en el que detectó el fraude y presentó la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

Blockchain: rastreo de las transacciones

La investigación de la CiberComandancia, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), en León, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Madrid y el Equipo @ de Málaga, se centró en el rastreo de las transacciones en la cadena de bloques (blockchain). El análisis de los activos permitió identificar el uso de «direcciones puente» y transferencias encadenadas entre diferentes servicios de intercambio diseñados para dificultar su trazabilidad.

El seguimiento de los fondos permitió reconstruir la operativa de blanqueo y localizar a los tres investigados, cuyas diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial de Mula.