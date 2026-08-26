El PSOE de Málaga critica la visita de De la Torre a Ceuta: "Lleva años sin pisar algunos barrios"

La visita de De la Torre a la Ciudad Autónoma de Ceuta no ha pasado desapercibida y ha vuelto a sembrar la polémica en Málaga. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha criticado el viaje del primer edil programado para este miércoles por considerar "difícil de explicar" que De la Torre encuentre tiempo para hablar de asuntos sobre los que el Ayuntamiento de Málaga no tiene competencias "mientras lleva años sin pisar algunos barrios de la ciudad que gobierna”.

"Málaga ya no le interesa tanto, la foto sí", ha sentenciado el futurible candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga. Ruiz Araujo entiende que en esta ciudad "hay trabajo de sobra" y sobre el que sí tiene competencias y capacidad de actuar. Entre las críticas que los socialistas hacen a Francisco de la Torre se encuentra la gestión de las playas de Málaga, que este año se han visto afectadas y cerradas al baño durante días por episodios de vertidos con presencia de la bacteria E. Coli. Tampoco ha dejado pasar la oportunidad de mencionar el problema habitacional en Málaga o la limpieza de las calles y los barrios. "Tiene problemas suficientes a pocos kilómetros de su despacho", recuerda Araujo.

Ausencia del regidor en los barrios

Ruiz Araujo ha señalado que mientras el alcalde "busca protagonismo" fuera de Málaga, en su ciudad "hay barrios que se sienten abandonados", "una ciudad cada vez más sucia" y "unos servicios de limpieza que no están respondiendo a las necesidades de los vecinos”. El portavoz socialista ha recordado especialmente el caso de La Luz, cuyos representantes vecinales han denunciado durante años la ausencia del regidor.

“Hay malagueños que llevan más de una década esperando que De la Torre vaya a su barrio, camine por sus calles y compruebe personalmente el estado de la limpieza, el mantenimiento de las zonas verdes, los equipamientos o el espacio público", ha expresado Araujo, que entiende como algo paradójico que De la Torre encuentre tiempo para conocer los problemas de Ceuta y para conocer los de determinados barrios de Málaga no”.

Reivindica que mientras tanto la ciudad tiene "el mayor problema de vivienda que ha sufrido Málaga en décadas, con miles de familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes obligados a marcharse y trabajadores que, aun teniendo un empleo, no pueden permitirse vivir en su propia ciudad”.

"Málaga necesita un alcalde centrado en Málaga, que esté en la calle, que escuche y que dé soluciones. Menos excursiones para hacer política nacional y más ejercer de alcalde de los malagueños”, ha concluido.