El renacer de la bahía de Málaga: la UMA constata que la biodiversidad del mar recupera niveles de hace 30 años

La bahía de Málaga, con sus más de 160 kilómetros de litoral malagueño, registra desde hace dos años una metamorfosis silenciosa, pero que resuena bien fuerte en sus profundidades. Décadas de presión urbanística, turismo de masas y deficiencias históricas en materia de saneamiento integral castigaron severamente la riqueza de los ecosistemas submarinos, que sin embargo han renacido y vuelto a niveles de finales de hace 30 años, a raíz de la reutilización de las aguas recicladas en agricultura o del esfuerzo de los pescadores por cumplir las exigencias que impone Bruselas. Incluso lejos de la Costa del Sol, los expertos malagueños han constatado áreas casi vírgenes con áreas muy extensas abarrotadas de posidonia.

Aspecto que presenta un segmento de pradera de posidonia bajo los fondos del litoral mediterráneo. / CMA/Ibanat

"Las aguas están teniendo muy buena calidad sanitaria, salvo en episodios muy puntuales, como las lluvias torrenciales que generaron un problema durante la Feria de Málaga. Los análisis certifican como estos últimos veranos que estamos teniendo una calidad sanitaria de las aguas excelente. Esto está ayudando a proteger la biodiversidad marina", alega el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Francisco Franco.

Récord tras récord en capturas de determinadas especies marinas

Para este científico no es en absoluto sorprendente que las lonjas de la Costa del Sol hayan registrado récord tras récord, en estos últimos años, dentro del capítulo de capturas de gambas, sardinas o boquerones. Detrás encontramos los periodos de descanso en el sector de la pesca de determinadas especies, como marca la Unión Europea, pero también "un cambio de paradigma estructural en la gestión hídrica de la comarca de la Axarquía", que ha provocado un inesperado efecto rebote, sumamente positivo, para la biodiversidad marina.

Este hito ambiental encuentra su justificación en la ciencia y en los análisis técnicos del entorno, a raíz de que las aguas regeneradas de numerosos puntos del litoral ya no van directamente al mar, sino que alimentan los depósitos para el riego agrícola, el suministro para parques y jardines o, como marca la legislación, mantener verdes los campos de golf malagueños.

Estudios constatan que las aguas alcanzan su mejor grado en lo que va de siglo

"El mar tiene una enorme capacidad de resiliencia si dejamos de agredirlo de forma sistemática. La reducción drástica de nutrientes procedentes de vertidos terrestres altera favorablemente las condiciones físicas y químicas de la columna de agua, devolviendo el equilibrio biológico indispensable", apunta el propio Franco.

En este sentido, aunque la imagen turística por el cierre de playas haya dado la vuelta a Europa, las administraciones tienen datos en la mano para demostrar científicamente que las aguas malagueñas son excelentes durante la mayor parte del año, a diferencia de lo que ocurría décadas atrás, con "municipios como Nerja, que en pleno siglo XXI aún no tenían completado el ciclo del saneamiento integral", argumenta otro de los responsables de unos estudios que ultima la UMA, en relación a que las aguas han alcanzado máximos de riqueza marina inéditos en 30 años.

La imagen turística no debe estar condicionada pese a los recientes vertidos

Para determinar la pureza de las aguas de baño, la UMA toma periódicamente muestras a lo largo y ancho del litoral costasoleño. De manera independiente, y después de todas las sucesivas reacciones que ha habido por los vertidos en la capital y municipios como Torremolinos o Benalmádena, tras los episodios tormentosos del 14 de agosto, los científicos apuntan que no se debe perder de vista el estado de la provincia en el conjunto de los 365 días del año.

Imagen de archivo con una la bandera roja, en una de las playas de la capital. / L. O.

Gran parte del agua tratada por las propias estaciones depuradoras de aguas residuales terminaba históricamente en el mar, a través de los denominados emisarios submarinos. En épocas de alta ocupación turística, el exceso de materia orgánica y nutrientes como el fósforo y el nitrógeno provocaba la proliferación de microalgas oportunistas, que turbiaban el agua e impedían el paso de la luz solar, asfixiando las praderas de posidonia oceanica y otras especies endémicas, como recuerda Francisco Franco.

Un nuevo escenario que vino después de una prolongada sequía

La severa sequía que azotó de 2022 a 2024 a buena parte de España obligó a acelerar las inversiones para dar un doble uso al recurso hídrico. El sector agrícola de la comarca de la Axarquía y en especial los productores de subtropicales adoptaron de forma masiva, con la coordinación de la Junta de Andalucía, Diputación y ayuntamientos, el uso de aguas regeneradas mediante un modo pionero que ahora analizan estudiosos incluso de otros continentes. Hasta por diez se espera que pueda multiplicarse el uso de estos caudales de cara a 2027.

Al conectar las redes de riego con las plantas de tratamiento son millones los metros cúbicos de agua que ya no acaban como durante las últimas tres décadas en el lecho marino. Y nadie conoce mejor los secretos del fondo del mar que los pescadores tradicionales de la Costa del Sol. Los armadores que faenan a diario de Maro a Torremolinos confirman un "cambio radical" en la transparencia de las aguas y en la salud de las capturas cotidianas. Hablan de la recuperación de especies que se daban por desaparecidas o que escaseaban muchísimo, como el salmonete de roca, los pulpos de calidad o esos bancos estables de boquerones y sardinas que ahora sí encuentran refugio y alimento limpio en los fondos de la extensa bahía malagueña.

Nuevas praderas de posidonia en el término municipal de Mijas o de Maro

La mejora de la transparencia y en calidad del agua ha actuado como un bálsamo para la flora marina. Las praderas de posidonia, consideradas los auténticos pulmones del Mediterráneo, muestran los primeros síntomas de estabilización y crecimiento en sus límites más vulnerables. Estas extensiones vegetales no solo fijan el carbono atmosférico y protegen las playas de la erosión, sino que sirven de guardería para centenares de especies de peces e invertebrados durante sus primeras etapas de desarrollo.

La depuradora de Vélez-Málaga es capaz de ofrecer más de 11.000 metros cúbicos diarios de aguas regeneradas a los regantes del Plan Guaro. / L. O.

En el término municipal de Mijas o en áreas próximas a Maro, los submarinistas encargados de tomar muestras científicas han podido identificar nuevas áreas, justo donde más se habían reducido los espacios históricamente caracterizados por la abundancia de posidonia.

"La ciencia ha demostrado que cuando se elimina la presión de los vertidos antropogénicos, los bosques sumergidos recuperan su densidad vegetal. Esto se traduce en una explosión de biodiversidad que beneficia tanto a la conservación ecológica como a la sostenibilidad de la propia economía pesquera local", concluye el propio responsable de la reseñada Cátedra de la Universidad de Málaga.

Paradójicamente, la simbiosis entre el campo y el mar en la Axarquía ha certificado que la "economía circular" es la mejor herramienta de conservación medioambiental. Lo que comenzó como una solución desesperada de emergencia, para salvar los cultivos ante la escasez extrema de lluvia, terminó por convertirse en un salvavidas ecológico de los fondos marinos de la Costa del Sol. Ahora se puede dibujar un horizonte más azul y biodiverso para las futuras generaciones.